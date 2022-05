Španielska vláda odobrila návrh voľna pre silné menštruačné bolesti

Madrid 17. mája (TASR) - Španielska vláda schválila v utorok návrh zákona týkajúci sa zavedenia plateného voľna pre ženy, ktoré pri menštruácii trpia silnými bolesťami. Španielsko by sa tak mohlo stať prvou európskou krajinou, ktorá by poskytovala ženám takéto pracovné voľno, uvádza agentúra AP.



Návrh zákona o pracovnom voľne pre bolestivú menštruáciu je súčasťou širšej reformy reprodukčného zdravia, ktorú teraz odobrila vláda. Navrhovaná reforma zahŕňa aj zmeny zákonov o interrupciách. Rozširuje napríklad interrupčné práva pre dievčatá vo veku 16 a 17 rokov, a to tak, že na podstúpenie takéhoto zákroku už nebudú musieť mať súhlas od rodiča alebo iného zákonného zástupcu. Navrhuje tiež zrušenie trojdňovej povinnej čakacej doby, ktorú majú ženy v Španielsku "na rozmyslenie", či naozaj chcú podstúpiť interrupciu.



Reformný balíček ešte musí schváliť parlament. Zákonodarcovia budú teraz o návrhoch diskutovať, ich schválenie sa však v najbližších mesiacoch neočakáva, informuje agentúra AFP.



Hovorkyňa španielskej vlády Isabel Rodríguezová povedala, že navrhované zákony sú krokom vred, ako pre ženy, tak aj pre demokratickú spoločnosť.



Podľa médií, ktoré získali návrh zákona ešte minulý týždeň, tzv. menštruačné voľno bude povolené na tri až päť dní mesačne, pripomína televízia Euronews. Teraz však vláda uviedla, že ženy si budú môcť vybrať toľko dní takéhoto voľna, koľko budú potrebovať. Tzv. nemocenské im pritom bude hradiť systém sociálneho zabezpečenia a nie zamestnávateľ.



Bezprostredne nie je zrejmé, či nájde menšinová koalícia socialistov (PSOE) premiéra Pedra Sáncheza a krajne ľavicového zoskupenia Spoločne môžeme (Unidas Podemos), pre ktoré sú práva žien jednou z priorít, pre svoje návrhy dostatočnú podporu v parlamente.



Návrh tzv. menštruačného voľna názorovo rozdelil samotnú koalíciu a dokonca aj odbory, uvádza agentúra AFP. Zaznievajú totiž aj hlasy, že by mohlo dôjsť k stigmatizácii žien pri prijímaní do zamestnania - zamestnávatelia by mohli uprednostňovať mužov.



Ministerka pre rodovú rovnosť Irene Monterová však návrh obhajuje a tvrdí, že sa bude uznávať zdravotný problém, ktorý bol doteraz bagatelizovaný. "Menštruácia už nebude tabu... Budeme prvou krajinou v Európe, ktorá zavedie dočasnú práceneschopnosť - plne financovanú štátom - pokrývajúcu obdobia (menštruačnej) bolesti," povedala médiám po tom, ako vláda návrh schválila.



Predstavitelia vlády spresnili, že menštruačné voľno sa nebude dávať za mierne bolesti, ale na základe lekárskeho potvrdenia za vážnejšie prejavy, ako napríklad hnačka, horúčky či silné bolesti hlavy.



AP pripomína, že takéto voľno už v rámci Európy zaviedli niektoré súkromné spoločnosti. Majú ho aj vo viacerých ázijských krajinách, napríklad v Japonsku či Južnej Kórei. O zavedení takéhoto voľna sa uvažovalo ešte v roku 2016 aj v Taliansku, návrh sa tam však napokon presadiť nepodarilo.