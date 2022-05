Španielska vláda odvolala šéfku tajnej služby

Madrid 10. mája (TASR) - Španielska vláda odvolala v utorok riaditeľku svojej hlavnej spravodajskej služby CNI Paz Estebanovú v súvislosti s prípadmi sledovania mobilných telefónov politikov, oznámila tamojšia ministerka obrany Margarita Roblesová. TASR informáciu prebrala od agentúry AFP.



Riaditeľka CNI na minulotýždňovom neverejnom zasadnutí parlamentného výboru priznala, že jej spravodajská služba špehovala telefóny viacerých katalánskych separatistov. Zdôraznila však, že sa tak dialo v súlade so zákonom a so súhlasom súdov.



CNI však čelí kritike aj v súvislosti s novými odhaleniami, že izraelský špionážny program Pegasus infikoval mobilné telefóny španielskeho premiéra Pedra Sáncheza či ministerky obrany Roblesovej. Podľa španielskej vlády je za toto odpočúvanie zodpovedná bližšie nešpecifikovaná "externá" mocnosť.



Vládna hovorkyňa Isabel Rodriguezová navyše v utorok priblížila, že napadnutý bol aj telefón ministra vnútra Fernanda Grande-Marlasku.



Sánchezov mobilný telefón bol napadnutý týmto sledovacím softvérom dvakrát v máji 2021 a mobil ministerky obrany Roblesovej sa stal terčom nasledujúci mesiac, uviedol minulý týždeň predstaviteľ španielskej vlády Félix Bolaňos.



Katalánsko – región na severovýchode Španielska – je už niekoľko rokov dejiskom politickej krízy medzi separatistami, ktorí kontrolujú regionálnu administratívu a parlament, a ústrednou vládou v Madride. Napätie sa zmiernilo v roku 2020 po začatí dialógu medzi Sánchezovou vládou a katalánskymi orgánmi a udelení milosti deviatim lídrom podporujúcim nezávislosť v minulom roku.



Pegasus je špionážny softvér izraelskej firmy NSO Group. Po preniknutí do elektronického zariadenia môže nepozorovane pristupovať ku všetkým údajom a odosielať ich cez internet.