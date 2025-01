Španielska vláda prisľúbila ďalšiu pomoc povodňami postihnuté regióny

Valencia 23. januára (TASR) — Španielska vláda uhradí všetky náklady na obnovu škôl, knižníc a iných verejných budov poškodených minuloročnými prívalovými záplavami, ktoré postihli juh a východ krajiny. Počas návštevy najviac postihnutého regiónu Valencia to vo štvrtok povedal španielsky premiér Pedro Sánchez. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP a verejnoprávnu televíziu RTVE.



"Hovoríme o 100 obecných budovách centrách, 45 materských školách, 58 knižniciach, 55 športových centrách, 40 denných centrách, 16 trhoviskách a mnohých ďalších poškodených budovách," povedal premiér po stretnutí so starostami 28 najviac postihnutých obcí vo Valencii.



Vláda tiež vyčlení 500 miliónov eur na rekonštrukciu vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry, ako aj čistiarní odpadových vôd vo všetkých zasiahnutých obciach.



Sánchezova vláda chcela pôvodne pokryť 50 percent odhadovaných nákladov vo výške 1,7 miliardy eur. Doteraz vyčlenila balíky pomoci v celkovej výške 16,6 miliardy eur vo forme grantov a pôžičiek.



Záplavy, ktoré sa v dôsledku prívalových dažďov začali 29. októbra 2024 a trvali niekoľko dní, spôsobili značné škody v približne 80 mestách a obciach a vyžiadali si 232 obetí. Okrem Valencie boli postihnuté aj regióny Kastília, Andalúzia a Murcia.



Sánchezova štvrtková návšteva Valencie je treťou od povodní. Už 31. októbra navštívil núdzové koordinačné centrum v mestečku L'Eliana. Spolu s kráľom Filipom VI., kráľovnou Letíciou a regionálnym premiérom Carlosom Mazónom zavítal 3. novembra do obce Paiporta, kde však rozhnevaní obyvatelia po nich hádzali blato. Návšteva Paiporty v Sánechezovom programe tentoraz nebola.



Na rokovanie do Valencie nebol pozvaný regionálny premiér Carlos Mazón, čo tento kritizoval.



Podľa delegátky španielskej vlády vo Valencii Pilar Bernabéovej je na čistiace práce stále nasadených približne 4000 vojakov z pohotovostnej jednotky UME a ďalších zložiek ozbrojených síl s príslušnou technikou. Pre škody spôsobené vodou sú na niektorých miestach naďalej zatvorené obchody, školy a dokonca aj policajné stanice.