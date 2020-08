Španielska vláda priznala nepriaznivý vývoj epidemiologickej stiuácie

Madrid 21. augusta (TASR) - Koordinátor španielskeho ministerstva zdravotníctva pre boj s koronavírusom Fernando Simón vo štvrtok varoval, že situácia ohľadom šírenia koronavírusu v krajine sa nevyvíja dobre. Informovala o tom agentúra AFP.



"Nikto by o tom nemal pochybovať o tom, že sa veci nevyvíjajú dobre," povedal Simón na tlačovej konferencii. Poukázal pritom na opätovný nárast v počte prípadov nákazy, ktorý Španielsko zaznamenalo v posledných týždňoch.



Na niektorých miestach krajiny nie je podľa neho šírenie vírusu pod kontrolou, uviedol na svojej webovej stránke španielsky denník ABC.



Simón takisto upozornil, že ak bude počet prípadov naďalej narastať, nemocnice môžu mať problémy s prijímaním pacientov. Španielsko aktuálne registruje 130 nakazených na každých 100.000 obyvateľov, čo je podľa AFP vyšší počet ako u susedných krajín.



Koordinátor tiež apeloval na mladých ľudí, aby nepodceňovali skutočnosť, že koronavírus ohrozuje aj ich. "Rozumiem, že ľudia sa chcú baviť," povedal a dodal, že existujú spôsoby, ako to realizovať bezpečne. Zároveň požiadal tzv.influencerov na sociálnych sieťach, aby pomáhali zvyšovať povedomie mladých ľudí o nebezpečenstve nákazy.



Španielska vláda 14. augusta oznámila, že zavádza zákaz fajčenia na uliciach a zatvára nočné podniky na celom území krajiny v snahe zastaviť šírenie nákazy koronavírusom SARS-CoV-2.



V krajine celkovo potvrdili už viac ako 377.000 prípadov nákazy a 28.813 úmrtí.



Viaceré európske krajiny zaviedli pre cestujúcich prichádzajúcich zo Španielska povinné testy a karanténne opatrenia.



Česká republika Španielsko od 24. augusta zaradí do zoznamu krajín, v ktorých je epidemiologická situácia vážna, uviedol spravodajský server Novinky.cz. Ľudia vracajúci sa zo Španielska budú musieť absolvovať karanténu, prípadne predložiť negatívny test na koronavírus. Opatrenie platí pre celé územie Španielska okrem Kanárskych ostrovov.