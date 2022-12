Španielska vláda vyčlenila peniaze na záchranu vzácnych mokradí

Barcelona 2. decembra (TASR) - Španielska vláda sa zaviazala investovať 350 miliónov eur na záchranu mokradí Doňana, ktoré sú zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO, ale v dôsledku nesprávneho využívania vody a klimatických zmien sú ohrozené.



Ako uviedla agentúra AP, španielsky premiér Pedro Sánchez tento prísľub oznámil vo štvrtok počas návštevy v národnom parku Doňana na juhu Španielska.



Súd Európskej únie vlani rozhodol, že príslušné španielske orgány si nesplnili povinnosť chrániť tieto mokrade, pričom španielskej vláde hrozí vysoká pokuta, ak neprijme opatrenia na ochranu daného ekosystému.



Mokrade sa rozprestierajú v ústí rieky Guadalquivir do Atlantického oceánu a zaberajú plochu 74.000 hektárov. Sú zimoviskom pol milióna vodných vtákov a zastávkou pre milióny ďalších operencov, ktorí migrujú z Afriky do severnej Európy.



V dôsledku dlhotrvajúceho sucha a desaťročia trvajúcej poľnohospodárskej výroby v okolí i stavebnej činnosti na území priľahlom k národnému parku však lagúny a močiare v národnom parku vyschli.



AP objasnila, že v okolí národného parku sa nachádzajú stovky nepovolených studní, z ktorých sa nelegálne čerpá voda na polievanie plodín, najmä bobuľového ovocia vyvážaného do celej Európy.



Španielska vláda špecifikovala, že opatrenia na záchranu národného parku budú zahŕňať "zníženie odberov z podzemných vodných zdrojov a obnovu povrchovej vody".



Svetový fond na ochranu prírody (WWF) ocenil opatrenia avizované špenielskou vládou, ale žiada, aby regionálne úrady urobili viac. Prioritou by podľa fondu malo byť zatvorenie všetkých fariem využívajúcich nelegálne zavlažovanie v oblasti okolo národného parku Doňana.