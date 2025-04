Španielska vláda zrušila zmluvu na nákup izraelskej munície

Madrid 25. apríla (TASR) - Španielsko vo štvrtok jednostranne anulovalo zmluvu o nákupe munície z Izraela v hodnote 6,8 milióna eur. Koaličná strana Sumar namietala, že krajina nemôže kupovať zbrane od vlády, ktorá „masakruje palestínsky ľud“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Španielske ministerstvo vnútra sa nedávno pokúsilo vypovedať zmluvu s izraelskou zbrojárskou firmou IMI Systems, ktorá vyrába náboje pre španielsku Občiansku gardu. V stredu však ministerstvo oznámilo, že ju nakoniec nezruší z dôvodu „pokročilého štádia spracovania zmluvy“ a možnosti, že zaplatené náboje nedostane vôbec. Na krok zareagovala koaličná strana Sumar, ktorá nazvala pokračovanie v nákupe „hrubým porušením vládneho záväzku neobchodovať so zbraňami s Izraelom“.



Vláda preto vo štvrtok oznámila, že kontrakt jednostranne zruší. „Spoločnosti zamietneme povolenie na dovoz tohto vybavenia do krajiny z dôvodu všeobecného záujmu a ministerstvo vnútra potom okamžite vypovie zmluvu,“ uviedol zdroj agentúry AFP. Španielska vicepremiérka Yolanda Diazová zo strany Sumar tvrdí, že osobne „vyjednávala“ s ministrom vnútra a premiérom. „Španielsko nemôže kupovať zbrane od vlády, ktorá masakruje palestínsky ľud,“ dodala.



Španielsky premiér Pedro Sánchez pozastavil všetky nákupy zbraní i munície z Izraela už po vypuknutí vojny medzi militantným hnutím Hamas a Izraelom 7. októbra 2023. Pri útoku vedenom Hamasom militanti zabili približne 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov do Pásma Gazy.



Izraelská odvetná reakcia, zahŕňajúca bombardovanie a pozemné operácie, zrovnala so zemou veľkú časť Pásma Gazy, vyhnala z domovov približne 90 percent tamojšieho obyvateľstva a spôsobila humanitárnu krízu a smrť viac než 50.900 Palestínčanov.



V januári tohto roka sa obe strany konfliktu dohodli na prímerí, v marci však Izrael obnovil svoju ofenzívu v Pásme Gazy.