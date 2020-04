Španielske deti môžu opäť tráviť čas vonku

Madrid 26. apríla (TASR) - Španielske deti vo veku do 14 rokov môžu od nedeľu opäť tráviť čas vonku po tom, ako vláda po šiestich týždňoch zmiernila prísne obmedzenia v oblasti voľného pohybu osôb, informovala agentúra AFP.



Deti vo veku do 14 rokov majú od nedele povolené vyjsť von na jednu hodinu v čase od 9.00 h do 21.00 h, uvádza na svojej webovej stránke denník El País.



Deti musia byť v sprievode rodiča, ktorí môže mať v skupine najviac tri deti, a nesmú sa vzdialiť viac ako jeden kilometer od svojho bydliska. Takisto nesmú prísť do kontaktu s kamarátmi a dospelými osobami, ktoré s nimi nežijú v spoločnej domácnosti.



Španielsko je jednou z krajín najviac postihnutých pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. Chorobe COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje, podľahlo v Španielsku už viac ako 23.000 ľudí a viac ako 223.000 je nakazených. Vláda od 14. marca zaviedla opatrenia s cieľom obmedziť šírenie nákazy v rámci ktorých deti do 14 rokov nesmeli opúšťať domovy.



Španielsky premiér Pedro Sánchez minulý víkend oznámil predĺženie platnosti karanténnych opatrení do 9. mája. Zároveň však avizoval mierne uvoľnenie niektorých obmedzení pohybu obyvateľstva tak, aby deti mohli tráviť čas vonku.