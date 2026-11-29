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Španielske pravicové strany smerujú vo voľbách k parlamentnej väčšine
Do dolnej komory parlamentu by sa dostalo ešte desať politických subjektov, z ktorých by len katalánska strana ERC a ľavicová koalícia Široký front dosiahli desať mandátov.
Autor TASR
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Madrid 29. novembra (TASR) – Španielski konzervatívci z Ľudovej strany (PP) v nedeľňajších predčasných parlamentných voľbách porazili vládnucich socialistov a spolu s krajne pravicovou stranou Vox by mohli získať väčšinu v dolnej komore parlamentu. Vyplýva to zo sčítania viac než 59 percent odovzdaných hlasov, informuje TASR.
Priebežné výsledky zverejňované ministerstvom vnútra ukazujú, že Ľudová strana by mohla získať 134 kresiel, Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) 117 mandátov a Vox by mala 50 poslancov.
Do dolnej komory parlamentu by sa dostalo ešte desať politických subjektov, z ktorých by len katalánska strana ERC a ľavicová koalícia Široký front dosiahli desať mandátov.
PP a Vox by podľa týchto neúplných výsledkov mali spolu 184 poslancov, pričom na väčšinu v 350-člennom parlamente je potrebných 176 mandátov.
Agentúry AFP a DPA upozornili, že výsledky sa po spracovaní ďalších odovzdaných hlasovacích lístkov môžu aj výraznejšie zmeniť, čo sa počas volebnej noci ukázalo aj v minulosti.
Účasť na voľbách presiahla 79 percent a v priebehu sčítania sa postupne ešte stúpa, je tak najvyššia v Španielsku od roku 1982.
Priebežné výsledky zverejňované ministerstvom vnútra ukazujú, že Ľudová strana by mohla získať 134 kresiel, Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) 117 mandátov a Vox by mala 50 poslancov.
Do dolnej komory parlamentu by sa dostalo ešte desať politických subjektov, z ktorých by len katalánska strana ERC a ľavicová koalícia Široký front dosiahli desať mandátov.
PP a Vox by podľa týchto neúplných výsledkov mali spolu 184 poslancov, pričom na väčšinu v 350-člennom parlamente je potrebných 176 mandátov.
Agentúry AFP a DPA upozornili, že výsledky sa po spracovaní ďalších odovzdaných hlasovacích lístkov môžu aj výraznejšie zmeniť, čo sa počas volebnej noci ukázalo aj v minulosti.
Účasť na voľbách presiahla 79 percent a v priebehu sčítania sa postupne ešte stúpa, je tak najvyššia v Španielsku od roku 1982.