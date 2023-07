Španielske predsedníctvo chce dosiahnuť pokrok na ceste Ukrajiny do EÚ

Bratislava 13. júla (TASR) - Španielsko bude počas svojho predsedníctva v Rade Európskej únie podporovať Ukrajinu a chce sa zamerať na dosiahnutie pokroku na ceste k prijatiu Ukrajiny do EÚ. Uviedla to vo štvrtok španielska veľvyslankyňa v Bratislave Lorea Arribalzagová Ceballosová, informuje TASR.



"Budeme podporovať Ukrajinu tak dlho, ako bude treba a bez ohľadu na cenu, ktorú za to zaplatíme," uviedla veľvyslankyňa na tlačovej konferencii v Bratislave, na ktorej sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Mišík.



"Musíme držať spolu, aby sme dokázali prekonať vojnu a všetky jej negatívne následky. Musíme podporovať Ukrajinu a dúfame, že bude slobodná a zvíťazí," uviedol Mišík.



Ceballosová okrem toho pripomenula, že španielske predsedníctvo v Rade EÚ sa okrem Ukrajiny sústredí na štyri priority - reindustrializáciu EÚ a jej strategickú autonómiu, pokrok v ekologickej transformácii, podporu väčšej sociálnej a ekonomickej spravodlivosti a posilnenie európskej jednoty.



V súvislosti s prvou prioritou upozornila, že Európska únia je závislá na veľmi malom počte partnerov, čo vyvoláva potrebu diverzifikácie dodávateľských sietí. "Pre Európsku úniu je kľúčové, aby bola otvorená," uviedla veľvyslankyňa s tým, že Španielsko sa chce zamerať predovšetkým na rozšírenie partnerstiev s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku.



Okrem konkurencieschopnosti európskej ekonomiky je podľa nej potrebné zlepšiť aj boj proti sociálnej nerovnosti. Tá je totiž podľa veľvyslankyne jednou z hlavným zbraní populizmu, čo v súčasnosti predstavuje jednu z najväčších hrozieb pre demokraciu.



Mišík na tlačovej konferencii ocenil dobre vybrané priority španielskeho predsedníctva, ktoré podľa neho korešpondujú s prioritami Slovenska. Zdôraznil pritom, že pre Slovensko je dôležitá napríklad otázka migrácie.



"Myslím si, že nevyriešenie tohto problému, by mohlo ohroziť Schengen," uviedol Mišík. Bratislava je preto podľa neho pripravená Madridu pomôcť prijímaní novej dohody o migrácii.



Španielsko prevzalo 1. júla rotujúce polročné predsedníctvo v Rade EÚ. Po Španielsku preberie od 1. januára do 30. júna 2024 predsednícku štafetu Belgicko.