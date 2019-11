Španielske úrady chcú exhumovať pozostatky 31 ľudí z mauzólea

Madrid 13. novembra (TASR) - Španielske úrady v stredu informovali, že sa pokúsia exhumovať telesné pozostatky 31 z tisícok ľudí pochovaných v monumentálnom mauzóleu v Údolí padlých pri Madride, kde boli do konca októbra uložené aj ostatky niekdajšieho španielskeho diktátora generála Francisca Franca, píše agentúra AP.



Španielska správa národného dedičstva prisľúbila 31 rodinám, ktoré požiadali o exhumáciu svojich predkov, že otvorí krypty, kde by mali byť ich ostatky, a preskúma ich stav.



V mauzóleu v Údolí padlých je pochovaných približne 34.000 obetí španielskej občianskej vojny z rokov 1936 - 1939.



Výstavbu veľkolepého mauzólea - Údolia padlých - nariadil svojho času samotný Franco. Podľa jeho predstáv sa toto miesto malo stať symbolom národného zmierenia po občianskej vojne. Na stavbe mauzólea sa podieľali odsúdenci vrátane Francových politických väzňov.



Franca v mauzóleu pochovali tri dni po jeho smrti. V monumentálnej hrobke sa nachádzajú aj telesné pozostatky tisícok obetí jeho režimu. Ich pozostalí to považujú za urážku pamiatky svojich blízkych a niektorí z nich sa preto súdnou cestou domáhali ich exhumácie.



Exhumácia Francových ostatkov, o ktorej po dlhej diskusii a sporoch rozhodla španielska socialistická vláda, prebehla 24. októbra a bola neverejná. Francove pozostatky následne previezli do jednoduchej hrobky na cintoríne v neďalekom mestečku Mingorrubio en el Prado.