Španieli pátrajú po migrantoch smerujúcich na Kanárske ostrovy

Madrid 22. júla (TASR) - Španielske úrady v stredu pátrali po plavidle s približne 60 migrantmi, ktoré smerovalo zo západnej Afriky na Kanárske ostrovy, informovala agentúra AP.



Lietadlo španielskej námornej záchrannej služby pátralo po plavidle v oblasti južne a juhozápadne od Kanárskych ostrovov, uviedol na svojej webovej stránke denník Canarias7. Migranti podľa španielskej štátnej tlačovej agentúry EFE opustili západné pobrežie Afriky počas víkendu.



Na Kanárske ostrovy počas utorka a stredy dorazili tri lode s celkovo 91 migrantmi vrátane 15 detí.



Od začiatku tohto roka do 15. júla prišlo na Kanárske ostrovy takmer 2800 migrantov, väčšina z nich po mori. Do Španielska ich počas tohto roka prišlo niečo vyše 9000. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles.



V Portugalsku sa v stredu malo postaviť pred súd 21 migrantov, ktorí sa do krajiny priplavili na drevenom plavidle. Migrantov, ktorí sú údajne Maročania, zadržala polícia v regióne Algarve na juhu krajiny.



Za posledných osem mesiacov sa do južného Portugalska priplavilo 69 migrantov. Úrady v reakcii na tieto príchody začali vyšetrovanie v súvislosti s možnou aktivitou pašeráckych gangov.