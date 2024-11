Španielskeho exministra dopravy vyšetrujú pre obvinenia z korupcie

Madrid 7. novembra (TASR) - Španielske úrady vyšetrujú kľúčového spojenca ľavicového premiéra Pedra Sáncheza pre obvinenia z korupcie súvisiace s nákupom rúšok na tvár počas koronavírusovej pandémie, informuje TASR podľa štvrtkovej správy agentúry AFP.



Bývalého ministra dopravy Josého Luisa Ábalosa vyšetrujú orgány najvyššieho súdu pre obvinenia z korupcie, odčerpávania štátnych finančných prostriedkov a zneužívanie funkcie.



Kauza je politicky veľmi citlivá pre Sáncheza, ktorého opozícia obviňuje z toho, že o tomto prípade vedel a kryl ho.



Ábalos, ktorý bol ministrom dopravy v rokoch 2018 až 2021, je obvinený z toho, že patril k skupine, ktorá využívala na korupciu zmluvy na nákup proticovidových rúšok a zdravotníckych pomôcok v období od marca do júna 2020.



Najvyšší súd oznámil, že vyšetrovanie musí zistiť, či bol exminister naozaj zapojený do korupčnej siete. Polícia však už podľa jeho vyhlásenia zhromaždila voči Ábalosovi usvedčujúce dôkazy.



Podľa súdneho spisu, do ktorého nahliadla AFP, Ábalos zrejme mohol za svoje služby dostať "finančnú kompenzáciu" v podobe domu v meste Cádiz v Andalúzii, a to od spoločnosti, ktorá získala zákazku na dodanie na zdravotníckeho vybavenia.



AFP dodáva, že rovnaká spoločnosť mala podľa tohto dokumentu platiť aj nájomné za madridský byt istej ženy, s ktorou bol Ábalos zjavne v kontakte. Premiér Sáncheza odvolal Ábalosa v júli 2021 z funkcie ministra dopravy. Po tom, ako sa na verejnosti prevalila korupčná kauza, ho vo februári tohto roka vylúčili aj z vládnucej Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE).



Obvineniam z korupcie v súčasnosti čelí aj Sánchezova manželka Begoňa Gómezová. Premiér tieto vyšetrovania označuje za snahu o podkopávanie jeho ľavicovej vlády.