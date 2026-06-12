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Španielského expremiéra vyšetrujú aj pre daňové podvody a pašeráctvo
Zapatero, ktorý bol predsedom vlády v rokoch 2004 až 2011, je už od mája vyšetrovaný pre podozrenie z nepriamej korupcie, prania špinavých peňazí, organizovaného zločinu a obchodovania s vplyvom.
Autor TASR
Madrid 12. júna (TASR) — Bývalý španielsky premiér José Luis Rodríguez Zapatero je oficiálne vyšetrovaný pre podozrenia z daňových podvodov a pašeráctva. Stalo sa tak po tom, ako polícia pri nedávnej prehliadke jeho kancelárie objavila v trezore šperky a luxusné hodinky v odhadovanej hodnote 1,3 milióna eur. Oznámil to v piatok špecializovaný súd Audiencia Nacional. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Vyšetrovatelia tvrdia, že Zapatero nevie dôveryhodne preukázať legálny pôvod týchto cenností. K šperkom neexistujú colné vyhlásenia či doklady o zaplatení dovozných ciel.
Hovorca Zapatera na sociálnej sieti X uviedol, že expremiér záležitosť okolo šperkov vysvetlí priamo pred sudcom. Jeho spolupracovníci tvrdia, že ide o predmety pochádzajúce z rodinného dedičstva alebo o dary.
Zapatero, ktorý bol predsedom vlády v rokoch 2004 až 2011, je už od mája vyšetrovaný pre podozrenie z nepriamej korupcie, prania špinavých peňazí, organizovaného zločinu a obchodovania s vplyvom. Ide o prvý prípad od prechodu Španielska k demokracii v roku 1975, keď bol bývalý predseda vlády oficiálne obvinený z korupcie. V hlavnej korupčnej kauze bude Zapatero vypovedať 17. a 18. júna.
Prípad je súčasťou širšej série korupčných káuz, ktoré zvyšujú tlak na menšinovú vládu socialistického premiéra Pedra Sáncheza. Ten svojmu predchodcovi vo funkcii vyjadril plnú podporu.
Vyšetrovanie začaté v máji sa zameriava na to, či Zapatero využil svoj politický vplyv pri schvaľovaní štátnej finančnej pomoci vo výške 53 miliónov eur pre leteckú spoločnosť Plus Ultra majúcu väzby na Venezuelu v roku 2021 počas pandémie ochorenia COVID-19. Prostriedky pochádzali z vládneho fondu určeného na podporu strategických firiem zasiahnutých krízou.
Súd uviedol, že existuje podozrenie, že Zapatero pôsobil ako možný líder nelegálnej siete obchodovania s vplyvom, pričom po odchode z funkcie premiéra využíval svoje kontakty. Expremiér údajne prijal úplatky vo výške dva milióny dolárov, čo popiera. Súd preveruje aj možné prepojenia na sieť schránkových firiem, lobistické aktivity a finančné toky súvisiace s prípadom.
Vyšetrovatelia tvrdia, že Zapatero nevie dôveryhodne preukázať legálny pôvod týchto cenností. K šperkom neexistujú colné vyhlásenia či doklady o zaplatení dovozných ciel.
Hovorca Zapatera na sociálnej sieti X uviedol, že expremiér záležitosť okolo šperkov vysvetlí priamo pred sudcom. Jeho spolupracovníci tvrdia, že ide o predmety pochádzajúce z rodinného dedičstva alebo o dary.
Zapatero, ktorý bol predsedom vlády v rokoch 2004 až 2011, je už od mája vyšetrovaný pre podozrenie z nepriamej korupcie, prania špinavých peňazí, organizovaného zločinu a obchodovania s vplyvom. Ide o prvý prípad od prechodu Španielska k demokracii v roku 1975, keď bol bývalý predseda vlády oficiálne obvinený z korupcie. V hlavnej korupčnej kauze bude Zapatero vypovedať 17. a 18. júna.
Prípad je súčasťou širšej série korupčných káuz, ktoré zvyšujú tlak na menšinovú vládu socialistického premiéra Pedra Sáncheza. Ten svojmu predchodcovi vo funkcii vyjadril plnú podporu.
Vyšetrovanie začaté v máji sa zameriava na to, či Zapatero využil svoj politický vplyv pri schvaľovaní štátnej finančnej pomoci vo výške 53 miliónov eur pre leteckú spoločnosť Plus Ultra majúcu väzby na Venezuelu v roku 2021 počas pandémie ochorenia COVID-19. Prostriedky pochádzali z vládneho fondu určeného na podporu strategických firiem zasiahnutých krízou.
Súd uviedol, že existuje podozrenie, že Zapatero pôsobil ako možný líder nelegálnej siete obchodovania s vplyvom, pričom po odchode z funkcie premiéra využíval svoje kontakty. Expremiér údajne prijal úplatky vo výške dva milióny dolárov, čo popiera. Súd preveruje aj možné prepojenia na sieť schránkových firiem, lobistické aktivity a finančné toky súvisiace s prípadom.