ÚLOVOK:Španielski colníci skonfiškovali takmer štyri a pol tony hašiša

Madrid 27. decembra (TASR) — Španielska polícia v utorok oznámila, že v blízkosti južného pobrežia krajiny zadržala loď prevážajúcu približne 4,4 tony hašiša. Zadržala tiež dvoch Britov, ktorí boli členmi posádky a údajne mali namierené do krajín Latinskej Ameriky. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Na podozrivé plavidlo upozornili španielsku políciu britské úrady. Loď kotvila v prístavnom meste Cádiz ležiacom v regióne Andalúzia.



Loď sa doplavila k západnému pobrežiu Maroka, kde posádka drogu naložila, no potom sa pre nepriaznivé počasie v Gibraltárskom prielive musela vrátiť do Španielska. Tam ju neplánovane skontrolovali španielski colníci.



Na palube našli 130 balíčkov z vrecoviny a lyka, ktoré sa často používajú na prepravu tohto typu omamných látok. Obsahovali okolo 4,4 tony hašiša, ktorý mal byť prepravený do Latinskej Ameriky.



Pri policajnej akcii spolupracovala so španielskymi colníkmi aj britská Národná kriminálna agentúra (NCA).