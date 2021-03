Španielski expremiéri Rajoy a Aznar vypovedali pred súdom

Madrid 24. marca (TASR) - Bývalí španielski premiéri Mariano Rajoy a Jose Maria Aznar vypovedali v stredu pred súdom, ktorý prerokúva obvinenia z nelegálneho financovania bývalej vládnej Ľudovej strany (PP). Informovali o tom denník El País a agentúra AFP.



Podľa obžaloby mali ľudovci tajné bankové účty, na ktoré prichádzali nepriznané stranícke príjmy. Tieto účty, ktoré strana údajne využívala na vyplácanie finančných bonusov členom strany a ich spolupracovníkom, spravoval pokladník PP Luis Bárcenas.



Súdny proces v kauze finančného škandálu PP sa začal 8. februára a potrvá až do mája.



Mariano Rajoy, ktorý bol predsedom vlády v rokoch 2011–2018, v stredu poprel obvinenia, že zničil účtovné dokumenty od Bárcenasa. "Nezničil som to, čo som nikdy nemal v rukách," povedal.



Bývalý pokladník tvrdí, že Rajoy o celom systéme tajného financovania strany vedel. Expremiér to však dôrazne popiera.



Rovnako to popiera aj José María Aznar, španielsky premiér z rokov 1996-2004. Počas výpovede pred súdom tiež odmietol utorkové vyjadrenia bývalého poslanca PP Jaimeho Ignacia del Burga, podľa ktorého expremiér schválil vyplatenie finančných náhrad ďalšiemu členovi strany.



Prokuratúra pre Bárcenasa v súvislosti s tajnými účtami žiada päťročný trest odňatia slobody. Bývalý pokladník PP si už odpykáva 29-ročný trest, na ktorý ho odsúdili v inom prípade korupcie.



Ľudovci sú v súčasnosti hlavnou opozičnou stranou. Na čele vlády stojí od roku 2018 socialista Pedro Sánchez.