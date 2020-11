Španielsko bude rokovať o kritickej situácii na Kanárskych ostrovoch

Madrid 14. novembra (TASR) - Španielsko plánuje vyslať dvoch svojich ministrov do Senegalu a Maroka v snahe zastaviť stúpajúci počet migrantov smerujúcich na Kanárske ostrovy, uviedla v piatok agentúra AFP.



Ministerka zahraničných vecí Arancha Gonzálezová Layová pocestuje v nedeľu do Senegalu a minister vnútra Fernando Grande-Marlaska navštívi 20. novembra Maroko, uviedla šéfka regionálnej polície Carolina Dariasová.



Vláda "chce situáciu riešiť diplomaticky" a zabezpečiť, že "nikto nebude riskovať svoj život na palubách týchto lodí," uviedla.



Obaja ministri nedávno navštívili ďalšie africké krajiny, ktoré sú častými východiskovými bodmi pre migrantov smerujúcich do Európy, ako napríklad Alžírsko, Tunisko, Mauritánia a vnútrozemský štát Čad.



Zároveň dodala, že Madrid plánuje sprísniť bezpečnostné opatrenia v okolí Kanárskych ostrovov, ktoré ležia približne 100 kilometrov od západného pobrežia Maroka.



Vláda tiež sľúbila, že na územie vyšle viac lodí, vrátane ponoriek, helikoptéru a lietadlo, ktoré doplnia flotilu dohliadajúcu na vody medzi africkým pobrežím a týmto sopečným polostrovom.



Podobnú stratégiu Madrid zaviedol v roku 2006, keď sa na Kanárskych ostrovoch vylodilo približne 30.000 migrantov.



Ľudskoprávne organizácie sa však domnievajú, že takéto stratégie nebudú fungovať. "V roku 2006 sa vo východiskových krajinách pokúsili zaviesť prísnejšie hraničné kontroly...to však nefungovalo a ľudia naďalej prichádzali," uviedla Virginia Álvarezová, šéfka výskumu medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie Amnesty International (AI) v Španielsku. Migranti si podľa nej našli iné trasy. "Chcú preniesť zodpovednosť na tretie krajiny a toto (rozhodnutie) je predurčené na neúspech," zhrnula Alvarézová.



Podľa úradu OSN pre utečencov sa približne polovica migrantov, ktorí tento rok smerovali do Španielska cez more, vylodila na Kanárskych ostrovoch. Celkovo ide o 14.600 ľudí vrátane 2950 osôb, ktorých príchod ostrovy zaznamenali za uplynulý týždeň.