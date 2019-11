Španielski politici sa v predvolebnej debate sporili o Katalánsko

Madrid 5. novembra (TASR) - Lídri hlavných politických strán v Španielsku sa v pondelok v predvolebnej televíznej debate sporili najmä o to, ako zvládnuť separatizmus v Katalánsku, pričom sa snažili získať voličov, ktorých hlasy budú potrebovať v predčasných parlamentných voľbách naplánovaných na nedeľu 10. novembra.



Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že prieskumy verejnej mienky dosiaľ naznačujú, že nové voľby by mohli dopadnúť rovnako bezvýchodiskovo ako predošlé aprílové. Podľa prieskumov je totiž stále nerozhodnutá približne tretina voličov, a väčšinu hlasov nemá žiadna zo strán či politických blokov.



V Katalánsku, respektíve v Barcelone, sa v posledných týždňoch uskutočnila séria protestov po tom, čo najvyšší súd 14. októbra odsúdil na tresty odňatia slobody 12 politikov a aktivistov, ktorí sa v roku 2017 pokúsili odtrhnúť tento región od Španielska.



"Neveríte v španielsky národ," povedal líder konzervatívnej Ľudovej strany (PP) Pablo Casado úradujúcemu španielskymi premiérovi Pedrovi Sánchezovi a obvinil ho, že je ku katalánskym separatistom príliš zhovievavý.



Sánchezova Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) vedie v prieskumoch verejnej mienky. Za ostatné týždne však stratila časť podpory voličov, ktorú v súvislosti s protestmi v Katalánsku a násilnosťami, aké ich sprevádzali, naopak získali pravicové strany.



Pravicové strany teraz súperia o to, kto voči Katalánsku zaujme tvrdší postoj, pričom dúfajú, že v nedeľných voľbách si tak zaistia čo najviac hlasov, píše Reuters.



"V Katalánsku je štátny prevrat nepretržite," uviedol Santiago Abascal, šéf krajne pravicovej strany Vox, pričom z tohto stavu obvinil ľudovcov (PP) i socialistov (PSOE), teda strany, ktoré španielskej politickej scéne dominujú už celé desaťročia.



Strane Vox, ktorá sa do 350-členného parlamentu ziskom 24 kresiel prvýkrát dostala v apríli, pripisujú teraz prieskumy zisk vyše 40 kresiel.



Podľa najnovšieho prieskumu, vykonaného pre televíznu stanicu LaSexta na vzorke 711 voličov, vnímali diváci ako víťaza televíznej debaty úradujúceho predsedu vlády Sáncheza. Casado bol druhým najpresvedčivejším a z debaty podľa tejto sondáže ťažil aj Abascal.



Viaceré v pondelok zverejnené prieskumy celkovo favorizujú Sánchezových socialistov, ktorí by si však mohli oproti aprílovým voľbám, v ktorých získali 123 mandátov, o pár kresiel pohoršiť. Polepšiť by si naopak oproti aprílu mala PP i Vox a najväčší debakel by zase podľa prieskumov mohla zažiť liberálna strana Občania (Ciudadanos).



V Španielsku sa 10. novembra uskutočnia už štvrté voľby za uplynulé štyri roky. Po aprílovom hlasovaní sa totiž ani jednej strane nepodarilo zostaviť novú vládu.



Dlhoročný systém dvoch silných politických strán — socialistov a ľudovcov — sa stal v Španielsku minulosťou v roku 2015, keď sa do parlamentu dostali strany Podemos a Ciudadanos. Patovú situáciu by mohla ukončiť veľká koalícia socialistov a konzervatívcov, ale Sánchez takýto scenár kategoricky vylúčil.