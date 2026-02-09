Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Španielski rušňovodiči odvolali štrajk po dosiahnutí dohody s vládou

Letecký pohľad na železničnú nehodu v Adamuzu v južnom Španielsku, 20. januára 2026, pri ktorej zahynuli desiatky ľudí. Foto: TASR/AP

Španielsko zasiahol šok po zrážke dvoch vysokorýchlostných vlakov v Andalúzii na juhu krajiny 18. januára, ktorá si vyžiadala 46 obetí.

Madrid 9. februára (TASR) - Španielske odbory v pondelok odvolali trojdňový štrajk železničiarov po tom, ako dosiahli s vládou dohodu o bezpečnostných a údržbových normách. Protesty vyvolali dve vlakové nehody, ktoré si dovedna vyžiadali 47 životov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Dve tragédie, ktoré sa odohrali v januári, otriasli španielskymi železnicami a vyvolali pochybnosti o bezpečnosti cestovania vlakom v krajine.

Odborové zväzy vyhlásili štrajk na 9. až 11. februára a obvinili úrady, že ignorujú varovania týkajúce sa bezpečnosti infraštruktúry a nedostatočne investujú do železničnej siete.

Štrajk v pondelok ráno ovplyvnil tisíce cestujúcich. Odborový zväz rušňovodičov Semaf následne oznámil, že dosiahol dohodu s ministerstvom dopravy, správcom železničnej infraštruktúry Adif, štátnym dopravcom Renfe a agentúrou pre bezpečnosť železničnej dopravy AESF.

„Dosiahli sme míľnik v oblasti bezpečnosti železničnej dopravy,“ povedal pre AFP hovorca Semafu a vysvetlil, že 25-bodová dohoda sa týka vyšších investícií do údržby infraštruktúry a personálneho obsadenia.

Španielsko zasiahol šok po zrážke dvoch vysokorýchlostných vlakov v Andalúzii na juhu krajiny 18. januára, ktorá si vyžiadala 46 obetí. Išlo o jednu z najsmrteľnejších železničných katastrof v Európe v 21. storočí.

Druhá nehoda sa stala v katalánskom mestečku Gelida na severovýchode Španielska. Pri incidente, ktorý si vyžiadal život rušňovodiča, utrpelo zranenia ďalších najmenej 20 osôb. Vlak narazil do zvyškov oporného múru diaľnice, ktorého časť sa zrútila z výšky na železničnú trať.
