Španielski socialisti žiadajú parlament, aby zriadil odbornú komisiu

Madrid 7. februára (TASR) - Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) vedená premiérom Pedrom Sánchezom požiadala v pondelok parlament, aby zriadil odbornú komisiu, ktorá vyšetrí sexuálne zneužívanie detí páchané predstaviteľmi katolíckej cirkvi.



Informuje o tom agentúra AFP pripomínajúca, že zo strany vlády či ani samotnej španielskej katolíckej cirkvi dosiaľ údajné zneužívanie, ktorého sa mali dopúšťať niektorí príslušníci katolíckeho duchovenstva, oficiálne vyšetrované nebolo.



Hovorca PSOE Héctor Gómez uviedol, že komisia zriadená z "expertov, zástupcov zo združení obetí (zneužívania), duchovenstva a tiež verejných činiteľov" by v tejto v tejto zostavila čo "najkomplexnejšiu" správu a následne ju predložila španielskemu ombudsmanovi. Zámerom zriadenia takejto komisie je podľa slov poslankyne za PSOE Carmen Calvovej "riešiť problém, ktorý už si nemôžeme dovoliť ignorovať" a zároveň aj "preukázanie maximálnej empatie a spravodlivého prístupu voči obetiam".



Prípady údajného sexuálneho zneužívania maloletých duchovnými začal - napriek absencii akýchkoľvek oficiálnych údajov od cirkvi - vyšetrovať v roku 2018 španielsky denník El País. Dosiaľ sa mu podarilo nazhromaždiť podrobnosti o 1246 údajných prípadoch zneužívania, z ktorých niektoré sa údajne stali už v 30. rokoch 20. storočia.



Katolícka cirkev v Španielsku zverejnila pred približne deviatimi mesiacmi po prvý raz údaje o prípadoch zneužívania detí. Priznala však len 220 prípadov sexuálneho zneužívania zo strany cirkevných hodnostárov za posledných dvadsať rokov, pripomína AFP. Cirkev zároveň vylúčila dôkladnejšie vyšetrovanie údajného zneužívania, pričom uviedla, že zriadila protokoly a úrady, ktoré sa takýmito sťažnosťami budú zaoberať.



Calvová uviedla, že vláda požiada "katolícku cirkev o spoluprácu" s komisiou, pričom poukázala na to, že v iných krajinách, ako napríklad vo Francúzsku, preberá iniciatívu v týchto veciach samotná cirkev.



Španielska ľavicová strana Podemos, ktorá je súčasťou vládnej koalície vedenej PSOE, Republikánska ľavica Katalánska (ERC) a baskická strana EH Bildu nedávno požiadali o zriadenie parlamentnej komisie na vyšetrenie týchto činov. Parlament minulý týždeň súhlasil s tým, že vytvorenie takejto komisie zváži.



Sánchezovi Socialisti proti tomuto kroku nenamietali, zjavne majú však podľa AFP záujem skôr o vytvorenie nezávislej expertnej komisie, ktorá by sexuálne zneužívanie tohto druhu vyšetrila, podobne ako sa to napríklad stalo v Austrálii či Holandsku.



Hovorca PSOE Gómez vyjadril nádej, že zriadenie takejto neparlamentnej odbornej komisie podporí Podemos aj ďalšie strany a že bude môcť začať fungovať čo najskôr.



AFP približuje, že prejsť môže len jeden zo zmienených návrhov. Na jeho schválenie bude potrebné, aby ho na plenárnom zasadnutí parlamentu odhlasovali zákonodarcovia jednoduchou väčšinou hlasov. Dátum takéhoto hlasovania zatiaľ stanovený nebol.