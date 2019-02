Španielski vinári z Rioja urýchľujú dodávky do Británie pred brexitom

Mnohí španielski producenti plánujú zvýšiť svoje zásoby v Spojenom kráľovstve pred koncom marca.

Londýn/Madrid 2. februára (TASR) - Do brexitu zostáva 55 dní a jeho podoba stále nie je jasná. Zahraniční producenti alkoholických nápojov preto vyvíjajú maximálne úsilie, aby ich britskí klienti ani v prípade neriadeného brexitu bez dohody nezostali v apríli na suchu.



Od francúzskych výrobcov šampanského, cez španielskych producentov vína z regiónu Rioja, či talianskych dodávateľov Prosecca, až po výrobcov vodky a iných destilátov - všetci horúčkovito plnia svoje sklady v Británii pred 29. marcom 2019.



Zvlášť španielski vinári sa snažia o to, aby mali ich klienti v Spojenom kráľovstve dostatočné zásoby vína aj v prípade tvrdého brexitu.



Santiago Frias, generálny riaditeľ Bodegas Riojanas, v tejto súvislosti uviedol, že jeho firma už 90 % klientov v predstihu doručila takmer všetky objednávky na celý 1. polrok. To im umožní čeliť prvotnému kolapsu na hraniciach po zavedení kontrol, ak dôjde k brexitu bez dohody.



Španielska vinárska federácia totiž poradila svojim členom, aby sa pokúsili minimalizovať vplyv brexitu bez dohody. Odporučila im napríklad, aby sa zabezpečili proti kolísaniu libry, v predstihu vybavili objednávky a zabezpečili správne označenia vína, podľa obežníka zo 17. januára.



La Rioja sa nachádza približne 350 kilometrov severne od Madridu a z hľadiska objemu patrí medzi najväčších exportérov vína na britský trh v rámci európskych regiónov. Za prvých deväť mesiacov 2018 tento región dodal na britský trh 32 miliónov litrov vína, čo predstavuje jednu tretinu jeho globálneho exportu.



La Rioja už v skutočnosti pocítila "studený závan" brexitu, pretože slabá libra negatívne zasiahla dopyt po víne v Spojenom kráľovstve. Export vinárov z tejto španielskej oblasti na Britské ostrovy klesol o 16 % za prvých 11 mesiacoch 2018.



"Samozrejme, že by sa to mohlo zhoršiť v prípade, že by nedošlo k žiadnej dohode. Britská libra by sa ešte viac znehodnotila a zo Spojeného kráľovstva by sa stala tretia krajina bez dohody o obchode a pravdepodobne s clami. A to by situáciu zhoršilo," skonštatoval manažér Grupo Rioja Inigo Torres.



Niektorí vinohradníci z Rioja reagujú na hrozbu tvrdého brexitu tým, že sa snažia zvýšiť dodávky na iné trhy, napríklad do Ruska, Kanady a Brazílie.



"Pokiaľ ide o brexit, nemôžeme toho veľa urobiť. Ale otvárame nové trhy v rámci našej exportnej politiky," dodal.