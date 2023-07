Španielski voliči majú rekordný záujem o hlasovanie poštou

Madrid 17. júla (TASR) - Hlasovať poštou v predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa v Španielsku uskutočnia túto nedeľu, sa rozhodlo 2,5 milióna voličov, čo je dvakrát viac než vo voľbách v novembri 2019.



Aby bolo možné vyhovieť všetkým záujemcom o túto formu hlasovania, svoje brány uplynulú nedeľu v Španielsku otvorilo viac ako 2700 pôšt. Úrady pre veľký záujem o tento spôsob hlasovania predĺžili dokonca aj termín registrácie voličov do 20. júla, informoval v pondelok spravodajský web Euronews citovaný aj agentúrou TASR.



Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú, že stredoľavicová koalícia a jej regionálni spojenci by mohli stratiť kreslá potrebné na udržanie súčasnej menšinovej vlády.



Stredoľavicová Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) pod vedením premiéra Pedra Sáncheza by podľa prieskumov mohla získať 28 percent, teda rovnako ako vo voľbách v novembri roku 2019.



Preferencie jej koaličných partnerov - ľavicových a zelených strán združených do koalície Sumar (Spojiť sa) - však klesli z približne 15 percent v roku 2019 na súčasných 13 percent.



Očakáva sa, že o mandáty vo voľbách prídu aj regionálne strany, dodal spravodajský web Euractiv.



Ak sa prieskumy vo voľbách potvrdia, mohlo by to znamenať koniec prvej koaličnej vlády v histórii Španielska od jeho návratu k demokracii v 70. rokoch 20. storočia.



Euractiv dodáva, že stredopravá opozičná Ľudová strana (PP) výrazne zvýši svoj podiel hlasov, a to z 21 percent v roku 2019 na súčasných 35 percent. PP pod vedením svojho lídra Alberta Núňeza Feijóoa by tak mohla získať šancu viesť vládu - potrebuje však podporu ďalších strán.



Očakáva sa, že krajne pravicová strana Vox utrpí vo voľbách neúspech a klesne z 15 percent v roku 2019 na predpokladaných 12 percent.



Napriek týmto stratám by však PP a Vox mali mať v parlamente väčšinu kresiel, čo by znemožnilo návrat vlády pod vedením Sáncheza.



Euractiv však dodáva, že Feijóo sa počas predvolebnej kampane vyjadril, že stranu Vox nepovažuje za dobrého partnera do vlády, a uviedol, že má bližšie k umierneným politikom PSOE ako k radikálnej pravici.



PSOE pritom kritizuje PP za to, že umožnila strane Vox vstup do vlády vo viacerých španielskych regiónoch a mestách vrátane Baleárskych ostrovov a Extremadury.



Liberálna strana Občania (Ciudadanos) po katastrofálnom výsledku v regionálnych voľbách začiatkom tohto roka sa na predčasných parlamentných voľbách ani nezúčastňuje.