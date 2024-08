Španielski záchranári odtiahli plachetnicu, ktorú poškodili kosatky

Madrid 26. augusta (TASR) - Španielska námorná záchranná služba v pondelok uviedla, že odtiahla do prístavu plachetnicu, do ktorej pri severozápadnom pobreží Španielska narazili kosatky a poškodili jej kormidlo. TASR o tom informuje s odvolaním na správu agentúry Reuters.



Posádka plachetnice Amidala kontaktovala záchranárov v nedeľu pred 16.00 h neďaleko skalnatého polostrova Finisterre v regióne Galícia. Na palube sa nachádzali muž a žena z Belgicka, priblížila námorná záchranná služba. Úradom hlásili poškodenie kormidla lode po náraze neznámeho počtu kosatiek.



Odtiahnutie lode do prístavu trvalo viac ako päť hodín pre silný vietor. Žena si počas manévru pri odťahovaní lode na rozbúrenom mori vážne poranila ruku a bola letecky prevezená do nemocnice, informovali španielske úrady.



Incident je najnovším zo série útokov kosatiek na lode pri pobreží Španielska a Portugalska. Vedci sa zatiaľ nezhodli na príčine takéhoto správania sa kosatiek.



V máji sa po náraze kosatiek na marockej strane Gibraltárskeho prielivu potopila plachetnica.