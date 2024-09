Španielski zákazníci skúšajú šťastie v láske pomocou ananásov

Bilbao 4. septembra (TASR) – Nezadaní zákazníci supermarketov Mercadona skúšajú šťastie v láske pomocou ananásov umiestnených v košíkoch "hore nohami". Trend sa objavil na sociálnej sieti TikTok. TASR informuje na základe správy portálu televízie Sky News.



Rôzne trendy šíriace sa svetom nie sú v ére sociálnych sietí ničím výnimočným. V minulosti bolo obľúbené plankovanie, teda líhanie si na rôzne miesta, napríklad na kuchynské linky, lavičky alebo pásy pokladní v supermarketoch.



V súčasnosti obľúbený trend zo siete TikTok nabáda nezadaných ľudí, ktorí sa chcú zoznámiť, aby medzi 19. a 20. hodinou navštívili supermarkety siete Mercadona a do košíkov si "hore nohami" vložili ananás. Zákazníci sa potom majú presunúť do oddelenia vína, kde nájdu ďalších záujemcov o zoznámenie. Svoj záujem môžu prejaviť tak, že svojím košíkom drgnú do iného košíka s prevráteným ananásom. V prípade obojstranného záujmu môže oslovená osoba drgnutie opätovať alebo rovno nadviazať konverzáciu, uvádza španielsky portál Olive Press publikovaný v angličtine.



Niektorí používatelia sociálnej siete vo svojich profiloch zverejnili aj fotografie alebo videá dokumentujúce ich pokusy.



Sieť supermarketov na trend zareagovala prostredníctvom svojho oficiálneho profilu na sociálnej sieti. Zverejnila na ňom obrázok ananásu a doplnila ho textom: "Ananás v regáli Mercadony čaká na rande."



Trend sám osebe síce pôsobí nevinne, na severe Španielska však údajne vyvolal aj zmätok. Zamestnanci supermarketu v meste Bilbao privolali políciu po tom, ako sa do supermarketu zbehol dav nezadaných ľudí, ktorí ho úplne zahltili. Dav sa po príchode polície pokojne rozišiel.



Na vlne trendu sa pokúsila zviezť aj spoločnosť Lidl, ktorá svojim zákazníkom v španielsku rozposlala hromadný e-mail s nadpisom "La hora del amor" (Hodina lásky). V e-maile ich vyzýva, aby od 18. do 19. hodiny navštívili jej supermarkety a záujem o zoznámenie dali najavo tým, že si do košíka vložia červený melón.