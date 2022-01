Španielski žiaci sa napriek šíreniu omikronu vrátia v januári do škôl

Madrid 6. januára (TASR) - Študenti španielskych škôl a univerzít sa 10. januára vrátia do škôl, kde bude prebiehať prezenčná výučba. V utorok to oznámila španielska ministerka zdravotníctva Carolina Dariasová v snahe ukončiť špekulácie, podľa ktorých sa študenti pre nárast počtu nových prípadov nákazy koronavírusom mali vrátiť k dištančnej výučbe, informovala agentúra Reuters.



Predstavitelia zo 17 španielskych regiónov, ktoré samy rozhodujú o svoje zdravotnej politike, hlasovali v utorok za to, aby sa deti vrátili do škôl. V tejto krajine, v ktorej vládnu obrovské politické rozdiely, je takéto jednomyseľné rozhodnutie zriedkavé, píše Reuters.



V školách však bude povinné nosenie rúšok a školy musia zabezpečiť dobré odvetrávanie priestorov. Regionálne úrady zase musia zabezpečiť suplovanie učiteľov v prípade, ak sa niektorí z nich nakazí, uviedla Dariasová.



V Španielsku je však podľa dát španielskeho ministerstva zdravotníctva proti koronavírusu plne zaočkovaných viac ako 90 percent detí vo veku 12 a viac rokov. Približne jedna tretina detí vo veku 5-11 rokov pritom dostala už prvú dávku vakcíny, odkedy v decembri v Španielsku spustili očkovanie tejto vekovej kategórie.



Denné počty nových prípadov dosiahli v Španielsku nové maximá po tom, ako bol vo svete detegovaný nový koronavírusový variant omikron. Ten v Španielsku tvoril pred Vianocami približne 43 percent prípadov.



Štrnásťdňová incidencia stúpla na 2433 na 100.000 obyvateľov. Stúpa aj počet hospitalizácií. Ten stále ostáva relatívne nízky oproti rovnakému obdobiu spred roka. V Španielsku je v súčasnosti obsadených 21,3 percenta lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti, zatiaľ čo vlani v januári to bolo 43 percent.