Španielsko a Británia sa dohodli, Gibraltár sa pripojí k schengenu

Madrid 31. decembra (TASR) – Španielsko a Británia dosiahli vo štvrtok predbežnú dohodu o budúcom štatúte Gibraltáru. Táto britská enkláva, nachádzajúca sa na juhu Pyrenejského polostrova a susediaca so Španielskom, sa pripojí k bezvízovému schengenskému priestoru, uviedla španielska ministerka zahraničných vecí Arancha Gonzalezová Layaová, ktorú citovala agentúra AFP.



„Dosiahli sme predbežnú dohodu s Britániou, ktorá poslúži ako základ pre budúcu zmluvu o Gibraltáre medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou," oznámila novinárom Gonzalezová Layaová. „Plot padá, na Gibraltár sa budú vzťahovať pravidlá schengenského priestoru... umožňuje to zrušenie kontrol medzi Gibraltárom a Španielskom," dodala ministerka.



Krajiny dohodu dosiahli na poslednú chvíľu, keďže prechodné obdobie, počas ktorého Británia zostáva súčasťou jednotného trhu a colnej únie, sa skončí vo štvrtok 31. decembra o 24:00 SEČ. Následne sa začne predbežne uplatňovať nová obchodná zmluva medzi EÚ a Britániou. Tá však neupravuje štatút Gibraltáru a bez vyššie spomínanej predbežnej dohody, ktorú vo štvrtok dosiahol Londýn a Madrid, by koniec prechodného obdobia znamenal koniec slobodného pohybu ľudí a tovaru medzi Gibraltárom a Španielskom, čo by malo pre oblasť nežiaduce ekonomické dôsledky.



Britská enkláva Gibraltár je totiž úplne závislá od dovozu, aby mohla zásobovať svojich 34 000 obyvateľov. Každý deň prichádza zo Španielska do Gibraltáru za prácou asi 15 000 ľudí, čo predstavuje polovicu pracovnej sily tohto územia.



V roku 2013 spor medzi Španielskom a Britániou spôsobil niekoľkomesačný chaos, keď Madrid zintenzívnil kontroly na hraniciach Gibraltáru. K jeho urovnaniu vtedy prispel Brusel.