Španielsko a cirkev podpísali dohodu o odškodnení obetí zneužívania
Španielsky minister potvrdil, že podpísaná dohoda je zameraná na obete, ktoré už nemôžu podniknúť právne kroky, pretože dané trestné činy boli premlčané alebo údajní násilníci zomreli.
Autor TASR
Madrid 30. marca (TASR) - Španielska vláda a katolícka cirkev v pondelok podpísali dohodu o odškodnení obetí sexuálneho zneužívania duchovnými. Ide o prípady, ktoré už nemožno riešiť súdnou cestou. Ako informovala agentúra AFP, dohoda o vyplatení odškodného prichádza pred návštevou pápeža Leva XIV., ktorá sa uskutoční 6. až 12. júna, píše TASR. Pôjde o prvú pápežskú návštevu v Španielsku od roku 2011.
Španielsky minister spravodlivosti Felix Bolaňos potvrdil, že podpísaná dohoda je zameraná na obete, ktoré už nemôžu podniknúť právne kroky, pretože dané trestné činy boli premlčané alebo údajní násilníci zomreli.
Po podpísaní dohody v Madride Bolaňos označil dnešok za „deň spravodlivosti“ pre „tisíce obetí, ktoré utrpeli sexuálne zneužívanie v katolíckej cirkvi a zostali nielen bez podpory, ale ich ujma bola spochybňovaná alebo zabudnutá“.
Podľa dohody sa výška odškodného bude určovať individuálne, nie podľa pevných pravidiel. Proces budú koordinovať zástupcovia vlády, cirkvi a ombudsmana, pričom konečné slovo pri rozhodovaní bude mať štát. Odškodné bude platiť výlučne cirkev.
Bolaňos označil tento model za „priekopnícky na celosvetovej úrovni“, pretože kombinuje dohľad štátu s povinnosťou cirkvi poskytnúť reparácie obetiam.
Predseda Španielskej biskupskej konferencie (CEE) Luis Arguello označil dohodu za gesto zo strany cirkvi. „Aj keď ide o prípady, ktoré sú právne premlčané alebo kde obvinení zomreli, cirkev chce uznať svoju zodpovednosť,“ uviedol.
Dohoda nadväzuje na roky skúmania prípadov sexuálneho zneužívania zo strany duchovných v Španielsku.
V správe španielskeho ombudsmana z roku 2023 sa píše, že od roku 1940 bolo zo strany rímskokatolíckych duchovných pohlavne zneužitých viac ako 200.000 maloletých. Tento počet by mohol stúpnuť až na 400.000, ak sa započítajú aj prípady zneužívania laikmi v náboženskom prostredí.
Podľa cirkevných záznamov existuje 1057 evidovaných prípadov, z ktorých 358 bolo považovaných za dokázané alebo dôveryhodné.
Na rozdiel od iných krajín sa v Španielsku – tradične katolíckej krajine, ktorá sa stala veľmi sekulárnou – obvinenia zo zneužívania klérom začali plošne riešiť len nedávno, predovšetkým vďaka medializácii jednotlivých prípadov.
