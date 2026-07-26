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Španielsko a Francúzsko nariadili ďalšie evakuácie pre lesné požiare
Úradníci v regióne Gironde na juhozápade Francúzska nariadili evakuáciu ďalších 55.000 ľudí na okraji Bordeaux.
Autor TASR
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Madrid/Paríž 26. júla (TASR) - Španielske ministerstvo vnútra v sobotu neskoro večer oznámilo sériu nových evakuácií, keďže v okolí Madridu, vrátane provincie Toledo juhozápadne od španielskeho hlavného mesta, zúria lesné požiare. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Situácia je zložitá,“ povedal novinárom minister Fernando Grande-Marlaska. „Dnes sme o niečo pesimistickejší ako včera. Poveternostné podmienky - ako ste mohli vidieť počas celého dňa - nám vôbec nepomohli. Nadchádzajúca noc nevyzerá priaznivo; nebude to pre nás ľahká noc,“ varoval.
Úradníci v regióne Gironde na juhozápade Francúzska nariadili evakuáciu ďalších 55.000 ľudí na okraji Bordeaux. Hasiči informovali, že požiar sa opäť zhoršil a dosiahol takú intenzitu, že si vytvára vlastný vietor.
Španielske úrady požiar v okolí Madridu označili za najhorší v histórii regiónu. Podľa AFP zaplnil oblohu západne od hlavného mesta hustý sivý dym a zápach spáleniny bolo cítiť aj v centre Madridu. Minister vnútra Marlaska ešte v piatok novinárom povedal, že v rôznych častiach Španielska horí ďalších deväť požiarov.
Paríž požiadal o pomoc v súvislosti s hasením požiarov aj Európsku úniu, ktorá podľa AFP do krajiny vyšle tri špeciálne lietadlá.
„Situácia je zložitá,“ povedal novinárom minister Fernando Grande-Marlaska. „Dnes sme o niečo pesimistickejší ako včera. Poveternostné podmienky - ako ste mohli vidieť počas celého dňa - nám vôbec nepomohli. Nadchádzajúca noc nevyzerá priaznivo; nebude to pre nás ľahká noc,“ varoval.
Úradníci v regióne Gironde na juhozápade Francúzska nariadili evakuáciu ďalších 55.000 ľudí na okraji Bordeaux. Hasiči informovali, že požiar sa opäť zhoršil a dosiahol takú intenzitu, že si vytvára vlastný vietor.
Španielske úrady požiar v okolí Madridu označili za najhorší v histórii regiónu. Podľa AFP zaplnil oblohu západne od hlavného mesta hustý sivý dym a zápach spáleniny bolo cítiť aj v centre Madridu. Minister vnútra Marlaska ešte v piatok novinárom povedal, že v rôznych častiach Španielska horí ďalších deväť požiarov.
Paríž požiadal o pomoc v súvislosti s hasením požiarov aj Európsku úniu, ktorá podľa AFP do krajiny vyšle tri špeciálne lietadlá.