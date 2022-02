Španielsko a Holandsko vyzvali svojich občanov, aby opustili Ukrajinu

Madrid/Amsterdam 12. februára (TASR) - Španielsko vzhľadom na narastajúce obavy z bezprostredne hroziaceho ruského útoku na Ukrajinu vyzvalo v sobotu svojich občanov, aby opustili túto krajinu.



TASR o tom informovala na základe správy prevzatej od tlačovej agentúry DPA, ktorá citovala z denníka El País.



"Všetkým Španielom odporúčame, aby dočasne odišli z tejto krajiny za využitia existujúcich cestovných možností," vyhlásila španielska vláda. Výzva sa týka najmenej 500 Španielov, ktorí sa nachádzajú najmä v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev.



Madrid pripomenul, že varovanie, aby španielski občania necestovali na Ukrajinu z dôvodu tamojšej "nestabilnej situácie", vydal už v januári. Svojich občanov vyzvali na odchod z Ukrajiny už viaceré ďalšie krajiny vrátane Nemecka a Británie.



Vláda USA varuje, že ruská invázia na Ukrajinu by mohla prísť koncom budúceho týždňa, a vyslala približne 3000 ďalších vojakov do Poľska, ktoré je členským štátom Severoatlantickej aliancie.



Americký prezident Joe Biden a jeho ruský náprotivok Vladimir Putin majú na sobotu naplánovaný telefonický rozhovor. So šéfom Kremľa chce hovoriť aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Na odchod z Ukrajiny vyzvalo svojich občanov medzitým aj Holandsko, uvádza DPA. "Bezpečnostná situácia je znepokojivá a niekoľko uplynulých dní sa iba zhoršuje," vyhlásil v sobotu holandský minister zahraničných vecí Wopke Hoekstra.



Rozhodnutie bolo prijaté po konzultácii so spojeneckými krajinami. Evakuačná misia však "neprichádza do úvahy", povedal podľa tlačovej agentúry Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) holandský veľvyslanec na Ukrajine Jannes de Mol.