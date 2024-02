Španielsko a Írsko chcú od EÚ, aby preverila konanie Izraela v Gaze

Madrid 14. februára (TASR) - Španielsko a Írsko požiadali Európsku úniu, aby urýchlene preverila, či Izrael pri vojenskej operácii v Pásme Gazy koná v súlade so záväzkami v oblasti ľudských práv, ktoré vyplývajú z asociačnej dohody s EÚ z roku 2000. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Vzhľadom na kritickú situáciu v Rafahu Írsko a Španielsko práve požiadali Európsku komisiu, aby urýchlene preskúmala, či Izrael dodržiava svoje záväzky týkajúce sa dodržiavania ľudských práv v Pásme Gazy," napísal na sociálnej sieti X španielsky premiér Pedro Sánchez.



Spolu s írskym premiérom Leom Varadkarom v liste adresovanom Európskej komisii uviedli, že v prípade zistenia, že Izrael porušuje povinnosti vyplývajúce z asociačnej dohody, by mala eurokomisia navrhnúť Rade EÚ zodpovedajúce opatrenia.



Zároveň vyzvali na okamžité prímerie vo vojne medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas s cieľom dopraviť do enklávy potrebnú humanitárnu pomoc pre Palestínčanov.



Varadkar už v utorok tvrdil, že Izrael nepočúva názory žiadnej inej krajiny sveta, ani svojho najbližšieho spojenca Spojených štátov a stal sa "zaslepený hnevom".



Írsky denník Irish Times citoval Varadkara, podľa ktorého Izrael svojím ťažením v Pásme Gazy dosiahne len to, že z dlhodobého hľadiska "výrazne zhorší" svoju vlastnú bezpečnosť. V tejto súvislosti varoval pred rizikom masakry v meste Rafah, kam izraelská armáda plánuje rozšíriť svoju pozemnú ofenzívu.



V Rafahu, meste na hraniciach Gazy s Egyptom, sa za posledné mesiace zhromaždil viac ako milión Palestínčanov, ktorí ušli z ostatných oblasti vojnou zmietaného Pásma Gazy. Podľa Izraela je toto mesto poslednou baštou militantov z Hamasu.



Španielsko, Írsko a Belgicko patria medzi krajiny EÚ, ktoré zaujímajú najkritickejšie stanoviská voči vojenskej operácii Izraela v Gaze.