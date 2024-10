Španielsko a Južná Kórea evakuujú svojich občanov z Libanonu

Madrid/Soul 2. októbra (TASR) - Južná Kórea a Španielsko vyšlú vojenské lietadlá na evakuáciu svojich občanov z Libanonu a ostatných krajín Blízkeho východu. je to reakcia na eskaláciu konfliktu medzi Izraelom, libanonským hnutím Hizballáh a jeho podporovateľom Iránom. V stredu o tom informoval kórejský prezident Jun Sok-jol a španielska ministerka obrany Margarita Roblesová. TASR informuje podľa správy agentúr Reuters, EFE a Jonhap.



"Prezident nariadil okamžité vyslanie vojenských dopravných lietadiel na evakuáciu kórejských občanov. Ochrana našich občanov v Izraeli a na Blízkom východe je najvyššou prioritou," uviedla hovorkyňa kórejského prezidenta.



Podľa kórejského ministerstva zahraničných vecí sa v stredu v Libanone nachádzalo približne 130 kórejských občanov. V Iráne ich bolo 110 a v Izraeli 480. V mierovej misii Dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL) pôsobí približne 300 kórejských vojakov.



Prípravy na evakuáciu v rozhovore pre televíziu Antena 3 potvrdila aj španielska ministerka obrany. "Španielske lietadlá a personál je pripravený," uviedla ministerka, ktorá dodala, že Španielsko do Libanonu vyšle dve vojenské lietadlá. Ak nebude k obmedzený vstup do vzdušného priestoru nad Libanonom, vzlietnu vo štvrtok.



Podľa Roblesovej o repatriáciu požiadalo približne 350 španielskych občanov v Libanone. Celkovi ich tam je okolo 1000. Ministerka zdôraznila, že armáda má s evakuáciou občanov skúsenosti z Nigeru a Sudánu a španielska vláda nikdy nenechala žiadneho Španiela napospas osudu.



Madrid od februára 2022 velí mierovej misii UNIFIL a na libanonsko-izraelských hraniciach pôsobí 650 španielskych vojakov. V prípade potreby sa evakuácia bude vzťahovať aj na nich. Zatiaľ si to situácia nevyžaduje a preto naďalej plnia svoje úlohy v UNIFIL.



Izraelské pozemné sily v noci na utorok podnikli pozemnú ofenzívu do Libanonu. Predchádzalo jej niekoľko dní leteckých útokov na ciele Hizballáhu v metropole Bejrút a ďalších častiach krajiny. Pri piatkovom útoku Izraela zahynul aj dlhoročný vodca hnutia Hasan Nasralláh a viacero vysokopostavených veliteľov. Irán na ofenzívu reagoval v utorok večer, keď na Izrael vypálil približne 180 balistických rakiet.