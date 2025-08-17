< sekcia Zahraničie
Španielsko a Portugalsko posilňujú boj s požiarmi počas vlny horúčav
Galícia bojuje s lesnými požiarmi už viac ako týždeň a tamojším hasičom by mali prísť na pomoc aj lietadlá z Holandska, Francúzska a Talianska.
Autor TASR
Madrid/Lisabon17. augusta (TASR) – Španielsko vysiela na pomoc pri hasení lesných požiarov v Galícii ďalších 500 vojakov, uviedol v nedeľu španielsky premiér Pedro Sánchez.
V Galícii, kde hasiči v okolí mesta Ourense bojujú s 12 veľkými požiarmi, sa títo vojaci pridajú k viac než 1400 kolegom, ktorí tam už sú nasadení v rámci požiarnej pohotovosti.
Národný železničný operátor Renfe kvôli požiarom v nedeľu pozastavil premávku vysokorýchlostných vlakov Madrid-Galícia. Galícijské úrady odporučili ľuďom, aby nosili rúška a obmedzili čas strávený vonku, aby sa vyhli vdýchnutiu dymu a popola.
S rozsahom devastácie spôsobenej požiarmi sa v nedeľu v Galícii oboznámil premiér Sánchez, ktorý súčasne oznámil prípravu „národného paktu na riešenie klimatickej núdze“.
Cieľom paktu bude „zmierniť účinky zmeny klímy a prispôsobiť sa jej,“ vysvetlil Sánchez počas svojej návštevy koordinačného centra pre požiare v Ourense v Galícii. Sľúbil, že základy tohto paktu budú vypracované do septembra.
Podľa Európskeho informačného systému o lesných požiaroch bolo v Španielsku pri požiaroch tento rok zničených už 158.000 hektárov. Krajina okrem toho zápasí aj s vysokými teplotami: v nedeľu sa v niektorých oblastiach priblížili k 45 stupňom Celzia.
S horúčavami a lesnými požiarmi bojuje aj susedné Portugalsko, kde do boja s ohňom nasadili viac než 4000 hasičov, 1300 vozidiel a 17 lietadiel. Požiarmi bolo tento rok v Portugalsku zničených už približne 139.000 hektárov územia, čo je 17-krát viac než v roku 2024.
O pomoc pri likvidácii lesných požiar požiadali v uplynulých dňoch aj Grécko, Bulharsko, Čierna Hora a Albánsko. Mechanizovaná hasičská jednotka v rámci civilnej ochrany EÚ bola od začiatku roka 2025 aktivovaná už viackrát než za celú vlaňajšiu letnú sezónu.
Podľa expertov zmena klímy zvyšuje frekvenciu a intenzitu horúčav a sucha, čím sa Európa stáva zraniteľnejšou voči lesným požiarom, konštatovala AP.
