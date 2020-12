Španielsko a Portugalsko pozastavujú lety z Británie

Madrid 21. decembra (TASR) - Španielsko a Portugalsko sa dohodli na pozastavení letov zo Spojeného kráľovstva, oznámila v pondelok španielska vláda. Dôvodom sú obavy zo šírenia novej, oveľa nákazlivejšej mutácie koronavírusu SARS-CoV-2, uviedla tlačová agentúra AFP.



Madrid začne od utorka vpúšťať do krajiny z Británie iba španielskych občanov alebo obyvateľov, dodala vláda vo vyhlásení.



Prerušenie letov z Británie v pondelok oznámili aj Česko a Poľsko či Rusko a India.



Dopravné spojenia z Británie už počas víkendu pozastavili Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Írsko, Taliansko, Belgicko, pobaltské štáty Estónsko, Lotyšsko a Litva, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Turecko, Izrael či Kanada. Viaceré krajiny pristúpili okrem pozastavenia leteckej dopravy aj k ďalším reštrikciám. Holandsko napríklad okrem pozastavenia letov dočasne zakázalo vylodenie cestujúcim z trajektov.



Podľa britského premiéra Borisa Johnsona je nový kmeň koronavírusu prenosnejší o približne 70 percent. Podľa odborníkov však nič nenasvedčuje tomu, že by nový variant vírusu spôsoboval väčšie zdravotné ťažkosti než varianty predchádzajúce alebo že by bol odolný voči novovyvinutým vakcínam.