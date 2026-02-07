< sekcia Zahraničie
Španielsko a Portugalsko sa pripravujú na novú búrku
Portugalský premiér Luis Montenegro varoval, že škody podľa stále predbežných údajov presiahli štyri miliardy eur.
Autor TASR
Madrid 7. februára (TASR) - Španielsko a Portugalsko sa v sobotu po nedávnej búrke Leonardo pripravujú na ďalšiu búrku smerujúcu k Pyrenejskému polostrovu. Veliteľ portugalskej agentúry civilnej ochrany Mario Silvestre, varoval, že predpoveď počasia je „mimoriadne znepokojujúca“. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Najnovšia búrka bola pomenovaná Marta a viedla k nasadeniu viac ako 26.500 záchranárov v Portugalsku. Pre nepriaznivé počasie v troch obciach odložili nedeľňajšie prezidentské voľby na budúci týždeň.
Obe krajiny vydali varovania pred možnými novými povodňami. Doterajšie dažde spôsobili rozsiahle prívalové záplavy, ktoré zablokovali stovky ciest, narušili vlakovú dopravu a prinútili tisíce ľudí evakuovať sa.
Teraz sa očakávajú nárazy vetra dosahujúce rýchlosť 110 kilometrov, keď búrka Marta dosiahne portugalské pobrežie.
Po prelete nad oblasťami postihnutými záplavami v južnom Španielsku neďaleko Cádizu v piatok premiér Pedro Sanchez varoval, že región pre nepriaznivú predpoveď počasia čakajú „ťažké dni“ . V sobotu má navštíviť záchranárov v Madride.
Portugalský premiér Luis Montenegro varoval, že škody podľa stále predbežných údajov presiahli štyri miliardy eur.
Vedci tvrdia, že klimatické zmeny spôsobené človekom predlžujú trvanie a zvyšujú intenzitu a frekvenciu extrémnych poveternostných javov, ktoré v posledných rokoch zasiahli obe krajiny.
Najnovšia búrka bola pomenovaná Marta a viedla k nasadeniu viac ako 26.500 záchranárov v Portugalsku. Pre nepriaznivé počasie v troch obciach odložili nedeľňajšie prezidentské voľby na budúci týždeň.
Obe krajiny vydali varovania pred možnými novými povodňami. Doterajšie dažde spôsobili rozsiahle prívalové záplavy, ktoré zablokovali stovky ciest, narušili vlakovú dopravu a prinútili tisíce ľudí evakuovať sa.
Teraz sa očakávajú nárazy vetra dosahujúce rýchlosť 110 kilometrov, keď búrka Marta dosiahne portugalské pobrežie.
Po prelete nad oblasťami postihnutými záplavami v južnom Španielsku neďaleko Cádizu v piatok premiér Pedro Sanchez varoval, že región pre nepriaznivú predpoveď počasia čakajú „ťažké dni“ . V sobotu má navštíviť záchranárov v Madride.
Portugalský premiér Luis Montenegro varoval, že škody podľa stále predbežných údajov presiahli štyri miliardy eur.
Vedci tvrdia, že klimatické zmeny spôsobené človekom predlžujú trvanie a zvyšujú intenzitu a frekvenciu extrémnych poveternostných javov, ktoré v posledných rokoch zasiahli obe krajiny.