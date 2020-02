Španielsko a Taliansko chcú vytvoriť spoločnú migračnú stratégiu

Madrid 7. februára (TASR) - Španielsko a Taliansko chcú vytvoriť novú strategickú alianciu, ktorá bude formovať budúce politiky Európskej únie v oblasti migrácie. Uviedli to v piatok podľa agentúry AP ministri zahraničných vecí týchto dvoch krajín.



Šéfka španielskej diplomacie Arancha Gonzálezová a taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio po rokovaniach v Madride ďalej uviedli, že už niekoľko týždňov pracujú na neformálnom dokumente o navrhovanej celoeurópskej migračnej politike.



Ministri podľa vlastných slov očakávajú podporu aj od ďalších krajín z oblasti Stredozemného mora. Ide o región, do ktorého každoročne prichádzajú tisíce utečencov s víziou lepšieho života v Európskej únii.



"Budeme pracovať na zlepšení vzťahov v tejto oblasti," povedala novinárom po rokovaniach Gonzálezová.



Európska komisia chce neskôr v priebehu tohto roka začať reformu azylového systému a politík 27 členských štátov EÚ. Jednou z kľúčových prekážok je, ako prinútiť všetky členské štáty - vrátane východoeurópskych krajín - prijať prisťahovalcov, aby spoločne znášali bremeno, ktoré väčšinou leží na krajinách z regiónu Stredozemného mora.



"Sme na hranici EÚ, fenomén migrácie poznáme lepšie ako ktokoľvek iný a máme kapacity a odborné znalosti na riešenie tejto otázky," povedal Di Maio.



Dodal, že Španielsko je pre Taliansko kľúčovým partnerom v otázkach migrácie, a to aj pre jeho vplyv v oblasti severnej Afriky.



Šéfovia diplomacií bližšie podrobnosti v súvislosti s navrhovanou migračnou politickou ani termín jej zverejnenia iným krajinám nepriblížili.



Kľúčovým pre Taliansko bolo posilnenie kontroly zbraní určených do Líbye, kde pôsobí mnoho mafií zameraných na obchodovanie s migrantmi, pokračoval taliansky minister Di Maio. Gonzálezová priblížila, že spoločný návrh Ríma a Madridu sa bude zakladať na princípoch "justície" a "solidarity".