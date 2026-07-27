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Španielsko aj Francúzsko sa pre požiare obávajú vlny horúčav
Prijali ako pomoc od európskych krajín lietadlá a vrtuľníky na hasenie požiarov.
Autor TASR
Madrid/Cap Ferret/Brusel 27. júla (TASR) - Španielsko a Francúzsko, kde lesné požiare prinútili opustiť domovy viac než 300.000 ľudí, prijali ako pomoc od európskych krajín lietadlá a vrtuľníky na hasenie požiarov. Podľa agentúry AFP to v pondelok uviedla eurokomisárka pre krízové situácie Hadja Lahbibová.
Do pondelka bolo vo Francúzsku nasadených päť lietadiel a dva vrtuľníky z Česka, Chorvátska, Portugalska, Slovenska a Švédska, uviedla Európska komisia (EK). Očakáva sa tiež príchod dvoch vrtuľníkov z Nemecka a dvoch lietadiel z Turecka.
Španielsko doteraz dostalo šesť lietadiel z Grécka, Talianska a Turecka. Portugalsko zároveň vyslalo tri pozemné tímy pozostávajúce zo 134 hasičov a 41 vozidiel.
Pomoc bola zorganizovaná a financovaná prostredníctvom mechanizmu EÚ pre reakciu na krízové situácie, dodala EK. „Žiadna krajina by nikdy nemala čeliť katastrofe takéhoto rozsahu sama,“ vysvetlila eurokomisárka Lahbibová.
Medzičasom španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska v pondelok informoval, že Španielsko čakajú „rozhodujúce“ dva dni na zvládnutie a obmedzenie lesných požiarov. Následne sa totiž očakáva zhoršenie podmienok na hasenie v dôsledku rastúcich teplôt.
Lesné požiare, ktoré zasiahli oblasti západne od Madridu, sa počas noci „spomalili“, naďalej však predstavujú hrozbu, uviedla v pondelok tamojšia regionálna vláda, ktorá vyzvala obyvateľov, aby zostali „mimoriadne obozretní“.
Francúzsky minister vnútra Laurent Nuez v pondelok uviedol, že rozsiahly lesný požiar v regióne Gironde na juhozápade krajiny sa „stabilizoval, čo znamená, že sa počas noci nerozšíril. Nie je však pod kontrolou“ a kedykoľvek sa môže znovu rozšíriť.
Nuez doplnil, že od utorka sa vo Francúzsku očakáva ďalšia vlna intenzívnych horúčav. „Treba byť naozaj veľmi opatrný. Situácia je stále nepriaznivá,“ vyhlásil Nuez. Podľa neho požiar v departemente Gironde zasiahol viac ako 40.000 hektárov územia, čo je výrazne viac než v roku 2022, keď sa plamene prehnali územím s rozlohou 22.000 hektárov.
Oblasť na juhozápade Francúzska zasiahnutú požiarmi navštívi v pondelok popoludní aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.
Do pondelka bolo vo Francúzsku nasadených päť lietadiel a dva vrtuľníky z Česka, Chorvátska, Portugalska, Slovenska a Švédska, uviedla Európska komisia (EK). Očakáva sa tiež príchod dvoch vrtuľníkov z Nemecka a dvoch lietadiel z Turecka.
Španielsko doteraz dostalo šesť lietadiel z Grécka, Talianska a Turecka. Portugalsko zároveň vyslalo tri pozemné tímy pozostávajúce zo 134 hasičov a 41 vozidiel.
Pomoc bola zorganizovaná a financovaná prostredníctvom mechanizmu EÚ pre reakciu na krízové situácie, dodala EK. „Žiadna krajina by nikdy nemala čeliť katastrofe takéhoto rozsahu sama,“ vysvetlila eurokomisárka Lahbibová.
Medzičasom španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska v pondelok informoval, že Španielsko čakajú „rozhodujúce“ dva dni na zvládnutie a obmedzenie lesných požiarov. Následne sa totiž očakáva zhoršenie podmienok na hasenie v dôsledku rastúcich teplôt.
Lesné požiare, ktoré zasiahli oblasti západne od Madridu, sa počas noci „spomalili“, naďalej však predstavujú hrozbu, uviedla v pondelok tamojšia regionálna vláda, ktorá vyzvala obyvateľov, aby zostali „mimoriadne obozretní“.
Francúzsky minister vnútra Laurent Nuez v pondelok uviedol, že rozsiahly lesný požiar v regióne Gironde na juhozápade krajiny sa „stabilizoval, čo znamená, že sa počas noci nerozšíril. Nie je však pod kontrolou“ a kedykoľvek sa môže znovu rozšíriť.
Nuez doplnil, že od utorka sa vo Francúzsku očakáva ďalšia vlna intenzívnych horúčav. „Treba byť naozaj veľmi opatrný. Situácia je stále nepriaznivá,“ vyhlásil Nuez. Podľa neho požiar v departemente Gironde zasiahol viac ako 40.000 hektárov územia, čo je výrazne viac než v roku 2022, keď sa plamene prehnali územím s rozlohou 22.000 hektárov.
Oblasť na juhozápade Francúzska zasiahnutú požiarmi navštívi v pondelok popoludní aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.