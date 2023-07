V Španielsku sa zrútil z horskej cesty autobus s turistami

Madrid 31. júla (TASR) - Autobus s turistami smerujúci do obľúbenej prírodnej lokality v Astúrii na severe Španielska sa v pondelok zrútil z horskej cesty. Pri havárii niekoľko ľudí utrpelo vážne zranenia. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Nehoda sa stala v katastri obce Cangas de Onis, ktorej súčasťou je pútnické miesto Covadonga, odkiaľ autobus so 48 pasažiermi vyštartoval.



Dvaja svedkovia zasahujúcim hasičom povedali, že autobus sa pri páde dvakrát prevrátil a ostal na boku. Podľa policajného hovorcu bolo hospitalizovaných desať ľudí, sedem s vážnymi poraneniami. Hovorca pohotovostných služieb uviedol, že presný počet ranených nie je ešte známy. Dve ženy previezol vrtuľník do blízkych nemocní a nie sú známe ani podrobnosti o štátnej príslušnosti pasažierov.



Autobus patril spoločnosti ALSA. Mal určenú trasu z Covadongy k ľadovcovým jazerám v národnom parku Picos de Europa v Kantabrijských horách.