Španielski baníci sú už len niekoľko centimetrov od chlapca v diere

Baníkov delí od dieťaťa iba niekoľko centimetrov, napísala agentúra DPA s odvolaním sa na zainteresované osoby.

Totalán 25. januára (TASR) - Špecializovaní banskí záchranári sa v piatok večer dostali takmer na dosah k dvojročnému chlapčekovi Julenovi Rosellóovi, ktorý pred necelými dvoma týždňami spadol do 110 metrov hlbokej, úzkej diery v horskej oblasti južného Španielska, hoci nezaznamenali žiadny náznak, že batoľa žije. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Baníkov delí od dieťaťa iba niekoľko centimetrov, napísala agentúra DPA s odvolaním sa na zainteresované osoby.



Záchranári pracovali dňom aj nocou, aby sa dostali k malému Julenovi, ktorý podľa slov jeho rodičov 13. januára skĺzol dolu úzkym skúšobným vrtom. Otvor urobili robotníci, ktorí hľadali vodu, ale zostal nezakrytý.



Nešťastie sa stalo na vidieku pri dedine Totalán, neďaleko mesta Malaga, keď sa dieťa hralo a spadlo do otvoru.



Baníci sú teraz presvedčení, že vedia, kde presne sa chlapec v ilegálnom vrte nachádza. Otvor má v priemere iba 25 centimetrov, takže dospelá osoba sa doň nedostane.



Skupina elitných baníkov sa v piatok večer nachádzala hlboko pod zemou v špeciálne vykopanej šachte, súbežnej s vrtom na vodu, a odtiaľ namáhavo kopala štvormetrový tunel až k miestu vo vrte, kde podľa ich predpokladov chlapec je. K Julenovi sa chcú dostať aj za pomoci malých, kontrolovaných explózií.



Julenovi rozrušení rodičia a príbuzní sa medzitým zhromaždili na mieste nešťastia a v tichosti tam stáli.



"Túto poslednú fázu znášajú s veľkou vnútornou silou a povedali mi v prvom rade to, že nikdy nestratili nádej," povedal Juan José Cortés, ktorý vystupuje ako hovorca rodiny.



Cortés je v Španielsku známy ako otec Mari Luz, päťročného dievčatka zavraždeného pedofilom v neďalekom meste Huelva v roku 2008.



Dva vrtuľníky priviezli na pomoc aj štyroch policajných odborníkov na výbušniny a jaskyniara zo španielskych Baleárskych ostrov i zo severného regiónu Kantábria.



Vrt bol v čase nešťastia neoznačený a regionálne úrady v Andalúzii oznámili, že pred prácami nikto nežiadal o povolenie.