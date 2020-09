Baziliku Sagrada Família pre pandémiu nedokončia v roku 2026

Barcelona 17. septembra (TASR) - Dlho očakávané dokončenie Baziliky Svätej rodiny v španielskom meste Barcelona sa neuskutoční podľa plánu v roku 2026, pretože pre pandémiu Covid-19 došlo k problémom vo financovaní jej výstavby a spomaleniu procesu. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na príslušných činiteľov.



"Následky pandémie nás prinútili prehodnotiť časový rozvrh. Ovplyvní to konečný termín, ktorý bol pôvodne stanovený na rok 2026," uviedol šéf stavebnej komisie Esteve Camps.



Chrám, tradične nazývaný Sagrada Família, je už teraz jednou z najvyhľadávanejších pamiatok v krajine. Toto architektonické veľdielo budujú už takmer 140 rokov, avšak projekt dostal stavebné povolenie iba vlani. Keď túto ornamentálnu rímskokatolícku baziliku z dielne katalánskeho architekta Antonia Gaudího dokončia, bude mať 18 veží, z ktorých najvyššia bude merať 172 metrov.



Stavbu mali pôvodne dokončiť v roku 2026 - na 100. výročie Gaudího úmrtia. "Momentálne nie sme schopní predložiť žiadny nový termín finalizácie prác, ktoré sa začali v roku 1882, ale dokončiť výstavbu v roku 2026 nebude možné," dodal Camps.



Stavebné práce na bazilike sa náhle zastavili v marci, keď španielska vláda nariadila celoštátne obmedzenie pohybu obyvateľstva so zámerom spomaliť šírenie nového druhu koronavírusu. Práce by sa mali opäť rozbehnúť v nasledujúcich týždňoch.



Aj potom však bude stavebný proces vzhľadom na nedostatok prostriedkov prebiehať pomalším tempom, keďže výstavba baziliky je financovaná z príspevkov veriacich a tržieb zo vstupného, pričom oba zdroje počas koronakrízy zoslabli. Stavebníci majú v súčasnosti prostriedky iba na dokončenie veže, ktorá bude v rámci celej stavby druhou najvyššou.