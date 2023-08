Španielsko, Belgicko a Maďarsko chcú presadzovať rodovú rovnosť

Brusel/Madrid 1. augusta (TASR) - Španielsko, Belgicko a Maďarsko, krajiny súčasného predsedníckeho tria EÚ, sa v utorok zaviazali spolupracovať na presadzovaní rodovej rovnosti v Európe. Oznámilo to španielske predsedníctvo v Rade EÚ, informuje spravodajca TASR.



Deklarácia podpísaná z iniciatívy španielskeho predsedníctva predstavuje plán opatrení na obdobie od júla 2023 do decembra 2024. Rodová rovnosť podľa nej nie je len ľudským právom a základným princípom EÚ, ale je aj predpokladom inkluzívneho a udržateľného rastu a správneho fungovania demokracie.



Zahŕňa témy ako boj proti násiliu na základe pohlavia a segregácii žien na trhu práce a v oblasti vzdelávania, znižovanie rodových rozdielov v odmeňovaní a v sektore starostlivosti, posilňovanie postavenia žien pri rozhodovaní a začleňovanie rodových otázok do iných politík EÚ.



Signatári deklarácie poukázali, že krízy ako pandémia koronavírusu a ruská agresia proti Ukrajine spolu s ich dôsledkami tvrdo zasiahli ženy, čo opätovne poukázalo na štrukturálne rodové nerovnosti. Odhalilo to tiež stereotypy, ktoré sú základom diskriminácie.



Ženy a dievčatá majú väčšie riziko, že sa dostanú do krízových situácií najmä pokiaľ ide o materiálne nedostatky, zdravie a celkový blahobyt.



"Ak sa chceme posunúť k udržateľnej a inkluzívnej obnove, rodová rovnosť musí byť stredobodom transformácie európskej spoločnosti. Zabezpečenie ekonomického posilnenia postavenia žien je základom nielen v záujme rodovej rovnosti, ale aj ako hnacej sily hospodárskeho rastu," uviedla predsednícka trojka vo vyhlásení.



Signatári upozornili aj na to, že ruská vojna proti Ukrajine zvýšila sexuálne násilie, že utečencami sú najmä ženy a deti, ktoré sú vystavené vysokému riziku obchodovania s ľuďmi, a že vzrástol počet znásilnení a sexuálne násilie voči ženám.



Po Španielsku polročné rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ od 1. januára 2024 preberie Belgicko a od 1. júla 2024 Maďarsko.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)