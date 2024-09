Španielsko bude bojkotovať inauguráciu novej mexickej prezidentky

Madrid 25. septembra (TASR) - Španielsko v utorok oznámilo, že jeho predstavitelia budú bojkotovať inauguráciu nadchádzajúcej mexickej prezidentky Claudie Sheinbaumovej. Dôvodom je, že na ňu nepozvali španielskeho kráľa Filipa VI. Slávnostné uvedenie Sheinbaumovej do úradu sa uskutoční na budúci utorok. TASR informuje podľa agentúry AFP a portálu The Hill.



Madrid označil nepozvanie svojej hlavy štátu za neakceptovateľné. "Z tohto dôvodu sa španielska vláda rozhodla nezúčastniť sa na inaugurácii, a to na žiadnej úrovni," uviedlo španielske ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení.



Bývalá starostka hlavného mesta sa stane prvou ženou na prezidentskom poste po drvivom víťazstve svojej ľavicovej vládnej strany MORENA v júnových voľbách.



Hoci Mexiko a Španielsko spájajú úzke historické a hospodárske väzby, vzťahy medzi nimi sú napäté od nástupu odchádzajúceho prezidenta Andresa Manuela Lopeza Obradora. Ten do úradu nastúpil v roku 2018 a je spojencom Sheinbaumovej.



Madrid v roku 2019 odmietol požiadavku mexického prezidenta ospravedlniť sa za udalosti spred piatich storočí, keď španielski conquistadori dobyli a obsadili územie dnešného Mexika.



Zoznam hostí pozvaných na inauguráciu Sheinbaumovej zverejnili minulý týždeň. Pozvaní sú viacerí regionálni lídri vrátane prvej dámy USA Jill Bidenovej. Pozvanie obdržali aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ruský prezident Vladimir Putin, na ktorého Medzinárodný trestný súd vydal zatykač. Ukrajina už skôr vyzvala Mexiko na zatknutie Putina pokiaľ sa na inaugurácii zúčastní.