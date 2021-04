Španielsko bude AstraZenecou očkovať len ľudí od 60 do 65 rokov

Madrid 8. apríla (TASR) - Španielsko bude vakcínou proti novému koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca očkovať iba ľudí vo veku od 60 do 65 rokov. Oznámila to v stredu večer španielska ministerka zdravotníctva Carolina Dariasová, ktorú citovali agentúry AFP a Reuters.



"Vakcínou od AstraZenecy budeme naďalej očkovať, ale iba ľudí nad 60 rokov," povedala Dariasová na tlačovej konferencii niekoľko hodín po tom, ako Európska agentúra pre lieky (EMA) oznámila, že tvorba krvných zrazenín by mala byť uvedená ako "veľmi zriedkavý vedľajší účinok" vakcíny od AstraZenecy.



Ešte pred zverejnením stredajšieho stanoviska Európskej agentúry pre lieky očkovanie vakcínou od AstraZenecy preventívne pozastavili španielske autonómne spoločenstvá Kastília a León.



Ako pripomína AFP, Španielsko sa tak pripojilo ku viacerým krajinám vrátane Nemecka, Francúzska či Talianska, ktoré použitie tejto vakcíny pre narastajúce obavy obmedzili pre osoby nad 55, respektíve 60 rokov. Po vydaní najnovšieho stanoviska EMA pozastavilo použitie vakcíny od AstraZenecy pre osoby mladšie ako 55 rokov i Belgicko.



EMA však zároveň trvá na tom, že výhody očkovania touto vakcínou naďalej prevažujú nad možnými rizikami.



Podobný postoj ako EMA neskôr vyjadrila i Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), podľa ktorej je spojitosť medzi očkovacou látkou od firmy AstraZeneca a vznikom trombóz síce možná, no nebola potvrdená.



Britský Výbor pre očkovanie a imunizáciu (JCVI) zasa odporučil, aby sa osobám vo veku od 18 do 29 rokov, ktoré nemajú zásadné zdravotné problémy, ponúkala pri očkovaní alternatíva k vakcíne od AstraZenecy. Mnohé iné krajiny v EÚ však túto vakcínu naďalej používajú bez vekového obmedzenia.