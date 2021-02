Španielsko by privítalo ruskú vakcínu proti covidu, po schválení v EÚ

Madrid 3. februára (TASR) - Španielsko je "otvorené" použitiu ruskej vakcíny Sputnik V proti pandémii koronavírusu, pokiaľ ho schvália európske regulačné orgány. V stredu to povedala španielska ministerka zdravotníctva Carolina Dariasová.



"Vláda z celého srdca víta akúkoľvek vakcínu povolenú Európskou agentúrou pre lieky (EMA)," uviedla Dariasová v španielskom parlamente v odpovedi na otázku, či by Madrid zvážil aj použitie ruskej vakcíny.



Ministerka to povedala deň po tom, čo predbežné výsledky štúdie zverejnenej v uznávanom lekárskom časopise The Lancet potvrdili 91,6-percentnú účinnosť ruskej vakcíny.



Viacerí odborníci ešte donedávna spochybňovali účinnosť vakcíny Sputnik V, pretože ju ruské úrady schválili ešte pred ukončením záverečnej fázy klinických skúšok. Avšak najnovšia analýza údajov od približne 20.000 dobrovoľníkov, ktorí sa zapojili do tretej fázy testov, naznačuje, že táto očkovacia látka podávaná v dvoch dávkach má pri predchádzaní symptomatickému priebehu ochorenia COVID-19 vyše 90-percentnú účinnosť, porovnateľnú s najpoužívanejšími vakcínami od americkej firmy Moderna a americko-nemeckého konzorcia Pfizer/BioNTech.



Diarisová sa tak pridala k nemeckej kancelárke Angele Merkelovej, ktorá v utorok uviedla, že v Európskej únii sú vítané všetky vakcíny proti koronavírusu, ak ich na základe "potrebných údajov" schváli EMA. Podobne reagovali aj francúzski predstavitelia.



Použitie ruskej vakcíny už schválili vo viac ako 15 krajinách, medzi nimi v Argentíne, Venezuele, Pakistane či v Maďarsku, ktoré tak urobilo bez súhlasu EMA ako jediná krajina v rámci EÚ. Budapešť v utorok oznámila, že od Moskvy dostala prvú zásielku obsahujúcu 40.000 dávok vakcíny Sputnik V.