Býčie slávnosti v Pamplone aj tento rok zrušili pre koronavírus

Madrid 26. apríla (TASR) - V severošpanielskom meste Pamplona už druhý rok po sebe – pre pandémiu nového koronavírusu – zrušili júlové slávnosti sv. Fermína, známe najmä vďaka tradičnému behu s býkmi. Zrušenie oznámil v pondelok starosta Pamplony Enrique Maya. Ako dôvod uviedol vysokú vyťaženosť miestnych nemocníc a pomalé očkovanie obyvateľstva proti covidu, informuje agentúra AP.



„Je mi ľúto, že som nútený zrušiť tohoročné slávnosti sv. Fermína," povedal podľa Maya na tlačovej konferencii. Starosta podľa agentúry AFP dodal, že organizovanie slávností by bolo vzhľadom na stále nízky počet zaočkovaných ľudí veľmi vysokým rizikom.



Pamplona je metropolou španielskeho autonómneho spoločenstva Navarra, ktoré má momentálne jednu z najvyšších mier nákazy kornovanírusom v krajine. Regionálne úrady už vo februári avizovali, že slávnosti sv. Fermína sa zrejme pre pandémiu ani tento rok konať nebudú.



Deväťdňové slávnosti v Pamplone, ktorých počiatok sa datuje ešte do stredoveku, sa stali celosvetovo známymi vďaka románu Ernesta Hemingwaya Slnko aj vychádza z roku 1926. Aj vďaka nemu do Pamplony na sviatok sv. Fermína každoročne zavítajú tisíce zahraničných turistov. Táto fiesta je v Španielsku medzinárodne najnavštevovanejším podujatím.



Zrušenie slávností, ktoré sa zvyčajne konajú v júli a okrem behu s býkmi zahŕňajú aj náboženské sprievody, koncerty či večierky, spôsobí ďalšiu ranu miestnej ekonomike, ktorú už sužuje pandémia. Okrem vlaňajšieho roka, v ktorom sa slávnosti nekonali z rovnakého dôvodu, ich naposledy zrušili počas španielskej občianskej vojny v 30. rokoch minulého storočia.