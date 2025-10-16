< sekcia Zahraničie
ZÁHADNÉ ZMIZNUTIE: Cestou na výstavu ukradli Picassov obraz
Olejomaľba na plátne s názvom „Zátišie s gitarou“ v hodnote 600.000 eur mala byť súčasťou výstavy, ktorú minulý týždeň organizovala nadácia CajaGranada.
Autor TASR
Madrid 16. októbra (TASR) - Španielska polícia vyšetruje zmiznutie obrazu Pabla Picassa počas prepravy z Madridu na výstavu do Granady, oznámili vo štvrtok španielske úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Olejomaľba na plátne s názvom „Zátišie s gitarou“ v hodnote 600.000 eur mala byť súčasťou výstavy, ktorú minulý týždeň organizovala nadácia CajaGranada, informovali miestne noviny Ideal. Všetky diela na výstave pochádzajú zo súkromných zbierok, uviedla nadácia.
Polícia k prípadu neposkytla viac informácií.
Zlodeji sa na Picassove diela vzhľadom na ich vysokú hodnotu zameriavajú často. V posledných rokoch sa dva jeho obrazy predali na aukciách za viac ako 140 miliónov dolárov. Jedna z najznámejších krádeží sa stala v roku 1976, keď z múzea Palais des Papes v Avignone v južnom Francúzsku ukradli viac ako 100 umelcových obrazov. Všetky boli nakoniec nájdené.
Picasso sa narodil v roku 1881 v Malage v južnom Španielsku a zomrel v roku 1973. Je všeobecne uznávaný ako jeden z najdôležitejších umelcov 20. storočia a spoluzakladateľ kubizmu. Počas svojej dlhej kariéry spochybňoval konvenčné predstavy a experimentoval so širokou škálou štýlov a tém.
