Španielsko chce, aby sa Palestínsky štát stal členom OSN
Autor TASR
New York 23. septembra (TASR) - Palestínska samospráva privítala oficiálne oznámenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o uznaní Palestínskeho štátu Francúzskom a označila ho za „historické a odvážne“ rozhodnutie. V noci na utorok o tom informoval denník L'Orient-Le Jour, píše TASR.
Podporu „štátnosti pre Palestínčanov“ vyjadril v pondelok aj generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý zdôraznil, že ide o ich právo, nie odmenu.
Guterres to uviedol v pondelok vo svojom prejave na konferencii o dvojštátnom riešení konfliktu na Blízkom východe organizovanej Francúzskom a Saudskou Arábiou deň pred začiatkom všeobecnej rozpravy 80. Valného zhromaždenia OSN.
„Riešenie (v podobe existencie) dvoch štátov, založené na hraniciach spred roku 1967 – s Jeruzalemom ako hlavným mestom oboch štátov – je jediným východiskom z tohto zlého sna,“ vyhlásil Guterres v príhovore nadväzujúcom na prejav prezidenta Macrona. Guterres v ňom zdôraznil, že „nič nemôže ospravedlniť kolektívny trest uvalený na obyvateľov Gazy a ani žiadnu formu etnických čistiek.“
Šéf OSN súčasne vyjadril „sklamanie“ v súvislosti s rozhodnutím USA zabrániť vedeniu Palestínskej samosprávy zúčastniť sa na konferencii o dvojštátnom riešení v New Yorku. Abbás v dôsledku toho predniesol svoj prejav prostredníctvom videokonferencie.
Španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorý je ostrým kritikom vojny vedenej Izraelom v palestínskom Pásme Gazy, v pondelok po spomínanej konferencii vyzval na prijatie Palestínskeho štátu do OSN.
„Táto konferencia predstavuje míľnik, ale nie je to koniec cesty. Je to len začiatok,“ povedal Sánchez s tým, že „štát Palestína musí byť členom“ OSN.
Palestína nie je plnoprávnym členom OSN, od roku 2012 má štatút nečlenského pozorovateľa: môže účastniť sa na zasadnutiach OSN a vystupovať, ale nemá hlasovacie právo ako členské štáty. Tento štatút umožnil Palestíne napríklad prezentovať svoje postoje, podpísať niektoré medzinárodné zmluvy a byť členom rôznych agentúr OSN.
