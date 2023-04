Španielsko chce do odborného vzdelávania investovať 1,3 miliardy eur

Madrid 30. apríla (TASR) - S cieľom bojovať proti nezamestnanosti mladých ľudí má španielska vláda v pláne investovať do odborného vzdelávania 1,3 miliardy eur, uviedol v sobotu premiér Pedro Sánchez.



Podľa jeho slov sa v rámci tohto opatrenia vytvorí 824 nových školiacich stredísk pre digitálne zručnosti, 45.000 miest na odbornú prípravu a 1500 učební pre technológie a podnikanie.



Sánchez dodal, že tento zámer bude schválený na budúci týždeň na zasadnutí vlády v meste Pamplona na severe Španielska.



Posilnenie odborného vzdelávania je najlepším spôsobom, ako znížiť nezamestnanosť mladých ľudí, "ktorá zostáva jedným z hlavných neduhov nášho trhu práce", deklaroval Sánchez.



Agentúra AFP doplnila, že vláda od januára roku 2020, keď táto vláda zložila prísahu na druhé funkčné obdobie, vyčlenila na vzdelávania už 6,6 miliardy eur.



Oznámenie o novom balíku investícií do vzdelávania prichádza pred regionálnymi a miestnymi voľbami, ktoré sa v Španielsku uskutočnia 28. mája, a pred celoštátnymi voľbami, ktoré budú koncom roka a v ktorých sa očakáva tesný súboj najsilnejších politických strán.



Celková miera nezamestnanosti v Španielsku dosiahla v prvom štvrťroku 13,26 percenta, čo je nárast oproti 12,87 percentám v poslednom štvrťroku 2022. V kategórii ľudí vo veku 16-25 rokov bola miera nezamestnanosti v období od januára do marca na úrovni 30 percent.