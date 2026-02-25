< sekcia Zahraničie
Španielsko chce zakázať predaj energetických nápojov deťom do 16 rokov
Autor TASR
Madrid 25. februára (TASR) - Španielska vláda plánuje zakázať predaj energetických nápojov deťom do 16 rokov, oznámil v stredu minister pre práva spotrebiteľov Pablo Bustinduy. Informuje o tom TASR podľa správy stanice Euronews.
Nápoje s vysokým obsahom kofeínu (viac ako 32 miligramov na 0,1 l) si podľa pripravovaného nariadenia budú môcť kupovať iba osoby staršie ako 18 rokov.
Cieľom je chrániť zdravie detí a mládeže. Podobné pravidlá už platia v niektorých španielskych regiónoch, centrálna vláda ich teraz chce zjednotiť pre celé územie. Predaj energetických nápojov je zakázaný na školách a univerzitách už od roku 2024.
Podpora zákazu je vysoká – podľa Španielskej agentúry pre bezpečnosť potravín a výživu (AESAN) s ním súhlasí deväť z desiatich Španielov, vo vekovej kategórii 18–35 rokov to je 88,3 percenta. Na schválenie čaká aj ďalšie nariadenie, ktoré obmedzuje reklamu nezdravých potravín zameranú na deti.
Pre predaj a konzumáciu energetických nápojov Európska únia zatiaľ nepredpisuje jednotné pravidlá. Vo väčšine krajín neexistujú zatiaľ žiadne obmedzenia, niektoré štáty však už zaviedli vekové limity kvôli zdravotným rizikám spojeným s ich nadmerným pitím u mladých ľudí. Patria medzi ne Litva, Lotyšsko, Maďarsko či Bulharsko.
