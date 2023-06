Španielsko dáva ženám platené menštruačné voľno

Madrid 1. júna (TASR) - V Španielsku vstúpil vo štvrtok do platnosti zákon o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, ktorý zahŕňa aj právo žien vziať si v práci platené voľno v čase, keď majú bolestivú menštruáciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Návrh zákona z dielne ľavicovej vlády, respektíve španielskeho ministerstva pre rodovú rovnosť, schválil parlament 16. februára. Šéfka rezortu Irene Monterová vtedy uviedla, že z pohľadu pokroku v oblasti feminizmu je tento deň "historickým". K zákonu následne prijali viacero pozmeňujúcich návrhov, ktorými sa legislatívne uľahčil prístup k interrupciám aj zmene pohlavia transrodových osôb.



Menštruačné pracovné voľno nie je vo svete bežné. Samotné Španielsko sa teraz stalo vôbec prvou európskou krajinou, ktorá ho ženám poskytuje. O zavedení takéhoto voľna sa uvažovalo ešte v roku 2016 aj v Taliansku, návrh sa tam však napokon presadiť nepodarilo.



Celkovo poskytuje takéto voľno ženám len hŕstka krajín, prevažne ázijských, a to často s určitými obmedzeniami. Na Taiwane si napríklad môžu takto ženy zobrať tri dni voľna za rok, pričom však za ne dostávajú len polovicu svojej bežnej mzdy.



V Južnej Kórei musia zamestnávatelia poskytnúť svojim zamestnankyniam jeden deň takéhoto voľna v mesiaci, ak o to požiadajú. Predmetný zákon tam však neupravuje, kto mzdu takejto zamestnankyni platí, približuje DPA.



Rovnako ako pri inom type plateného voľna zo zdravotných dôvodov musí ženám v Španielsku dočasnú práceneschopnosť odobriť lekár. Dĺžka takéhoto voľna je v podstate neobmedzená, pričom závisí od toho, aké silné sú menštruačné bolesti aj ako dlho pretrvávajú. Tzv. nemocenské bude za tieto dni hradiť ženám štát, respektíve systém sociálneho zabezpečenia, a nie ich zamestnávateľ.