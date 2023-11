Dohoda PSOE s katalánskymi separatistami bude platná štyri roky

Brusel 9. novembra (TASR) - Dohoda s katalánskymi separatistami, ktorá španielskemu premiérovi Pedrovi Sánchezovi umožní udržať sa pri moci, bude v platnosti štyri roky. Uviedol to vo štvrtok Carlos Cerdán z premiérovej Socialistickej a robotníckej strany (PSOE). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Dohodu vo štvrtok podpísali generálny tajomník bloku Spoločne pre Katalánsko (Junts) Jordi Turull a Carlos Cerdán. Jej súčasťou je zákon o amnestiách pre ľudí stíhaných za neúspešný pokus o vyhlásenie nezávislosti Katalánska z roku 2017.



Dohoda zebezpečí podporu Junts pri hlasovaní o dôvere novej Sánchezovej vlády plánované na 13. novembra.



Vyjednávanie sa uskutočnili v Bruseli, kam utiekol bývalý katalánsky premiér a zakladateľ Junts Carles Puigdemont po neúspešnom pokuse vyhlásiť nezávislosť Katalánska. Dohoda podľa jeho vyjadrení prispeje k riešeniu historického konfliktu.



V texte dohody sa uvádza, že zákon o amnestiách by mal zahŕňať stíhané osoby spojené s vyhlásením nezávislosti a vzťahuje sa na obdobie rokov 2012-2023. Bude si vyžadovať schválenie parlamentom.



Dohoda prihliada na názorové rozdiely medzi oboma skupinami. PSOE odmieta zákonnosť a platnosť referenda z 1. októbra 2017 a vyhlásenia nezávislosti z 27. októbra toho roka. Junts ich považuje za zákonné.



Cerdán z PSOE pre média uviedol, že dohoda je historická príležitosťou vyriešiť konflikt, ktorý by sa mal riešiť len politickou cestou.



Európska komisia v stredu požiadala od španielskej vlády viac informácií o amnestiách.