Islamisti narazili autom do terminálu takmer prázdneho letiska

Madrid 20. marca (TASR) - Dvoch Albáncov zadržali dnes v Španielsku po tom, ako vozidlom nabúrali do terminálu barcelonského letiska. Muži po incidente, pri ktorom sa nikto nezranil, skandovali "islamistické slogany", napísala agentúra Reuters.



"Keď sme ich zatýkali, urobili niekoľko islamistických vyhlásení a my zatiaľ nevieme, čo bolo ich skutočným motívom," vyhlásil počas tlačovej konferencie šéf miestnej polície Eduard Sallent.



Miestna polícia zverejnila na Twitteri fotografiu sivého automobilu v priestoroch terminálu Letiska Josepa Tarradellasa Barcelona-El Prat s dvoma policajtmi a ich služobným psom. Špeciálna pyrotechnická jednotka TEDAX zároveň potvrdila, že vo vozidle sa nenachádzali žiadne výbušniny.



Ako v tejto súvislosti pripomína Reuters, barcelonské letisko je momentálne v súvislosti s obmedzeniami vyplývajúcimi z pandémie nového koronavírusu SARS-CoV-2 takmer prázdne.



V auguste 2017 narazili v Barcelone islamistickí radikáli dodávkou do skupiny chodcov, ktorých následne napadli. Útok si vyžiadal 16 obetí na životoch.